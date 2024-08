Potenti e a meno di 40€: auricolari Sony WF-C500

Degli ottimi auricolari sono utili non solo in vacanza, durante una buona giornata di mare, ma anche nella quotidianità di tutti i giorni. Per questo, il nostro consiglio, è di portare a casa immediatamente gli auricolari Sony WF-C500 in sconto del 60% ad appena 39,99€ invece di 99,99€. Un acquisto incredibile a un prezzo davvero molto conveniente!

Ottimi auricolari a basso budget Sony WF-C500

Gli auricolari Sony WF-C500 si adattano comodamente alle orecchie grazie alla loro forma arrotondata e priva di spigoli, consentendoti di godere della tua musica senza distrazioni. Il suono è migliorato dal Digital Sound Enhancement Engine, che restituisce la musica digitale alla sua qualità originale. Inoltre, l’app Sony Headphones Connect ti permette di personalizzare l’equalizzazione del suono secondo le tue preferenze.

Da menzionare anche la connessione Bluetooth è stabile e affidabile, grazie a un chip avanzato e a un design ottimizzato dell’antenna, che garantisce un ascolto senza interruzioni. La funzione Fast Pair semplifica l’accoppiamento con dispositivi Android, mentre Swift Pair lo rende facile per Windows 10. Con la resistenza all’acqua IPX4, gli auricolari resistono a sudore e schizzi, perfetti per l’uso durante l’attività fisica.

La batteria offre fino a 20 ore di autonomia, con 10 ore dagli auricolari e altre 10 dalla custodia di ricarica. Inoltre, la ricarica rapida permette di ottenere 60 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di carica, assicurando che la tua musica sia sempre a portata di mano. Puoi farti un super regalo, portandoli a casa in sconto del 60% solo su Amazon! Non aspettare ancora e mettili nel carrello immediatamente.

