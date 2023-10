Potenza al massimo con iPad Pro: ecco il prezzo WOW di Amazon

Al giorno d’oggi sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo sufficientemente potente, e che sia possibilmente comodo da trasportare. I tablet sono senz’altro una linea di dispositivi che ben risponde ad entrambe le esigenze, avendo spesso la portabilità e il peso leggero di uno smartphone, con la potenza di un notebook, riuscendo a prendere il meglio da entrambi i device. Proprio a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti iPad Pro 2022 allo strabiliante prezzo di soli 1561 euro, con un eccezionale sconto del 27% rispetto al prezzo di partenza originariamente suggerito dalla compagnia di Cupertino.

iPad Pro: il miglior tablet di sempre

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, il tablet di Apple si presenta nella sua splendida colorazione Argento, davvero perfetta per ogni occasione e ogni tuo stile. Partiamo innanzitutto dal processore proprietario M2, realizzato da Apple, che permette una velocità davvero assurda: potrai far partire qualsiasi app, anche quella più pesante, senza il minimo tentennamento o esitazione, riuscendo tranquillamente a lavorare anche con i software di videoediting appositamente realizzati per questa linea di dispositivi, come nel caso di Final Cut.

Nulla da dire anche per il display Liquid Retina con diagonale da ben 11 pollici, grazie al quale riesci a scovare ogni dettaglio all’interno delle serie TV e film sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. Molto positiva anche la frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, perfettamente in linea con i tablet di ultima generazione, che assicura una fluidità senza eguali soprattutto nelle scene più concitate, evitando i fastidiosi micro-scatti dei modelli precedenti di anni fa.

Il sistema operativo iPadOS poi è davvero eccezionale, permettendoti di lavorare ad app di livello pari alla controparte desktop: hai perfino la possibilità di collegare monitor esterni da 6K di risoluzione, una soluzione che ritorna utilissima soprattutto se usi iPad Pro per lavoro.

Insomma, a un prezzo del genere hai la possibilità di portarti a casa un prodotto che nulla ha da invidiare ai notebook portatili blasonati, che ingombrerebbero decisamente di più all’interno del tuo zainetto o valigia, garantendoti prestazioni eccezionali sia per il tuo lavoro che per puro piacere personale: ecco solo uno dei numerosissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti caldamente l’acquisto di questo iPad Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque terminare da un momento all’altro.

