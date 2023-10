Potenza al massimo con notebook ACEMAGIC in offerta

Al giorno d’oggi sentiamo sempre più spesso la necessità di avere sempre a disposizione un dispositivo che sia sufficiente potente, ma al contempo leggero e soprattutto comodo da trasportare all’interno di uno zainetto o della nostra valigia. Proprio alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti il notebook portatile ACEMAGIC in offerta all’incredibile prezzo di soli 319 euro: non è finita qui però, dal momento che grazie al coupon da 40 euro offerto da Amazon hai la possibilità di acquistarlo a soli 279 euro, con un risparmio davvero significativo rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

Notebook ACEMAGIC: il meglio, ovunque

Tra i punti di forza di questo portatile rientra senz’ombra di dubbio il display IPS in Full HD da ben 15.6 pollici di diagonale, grazie al quale potrai apprezzare anche il più minimo dettaglio dei tuoi lavori, o delle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato, come Netflix e Disney Plus.

Molto apprezzata in questo caso anche la presenza della fotocamera frontale con risoluzione 720p, che ti permette di effettuare videochiamate in modo semplice e intuitivo con i tuoi amici, famigliari o persino con i tuoi colleghi di lavoro, utilizzando app come Google Meet o Zoom.

Il vero cuore pulsante di questo notebook è però rappresentato dal processore Intel Alder Lake N95, un mostro di potenza che ti permetterà di svolgere qualsiasi lavoro e avviare ogni tipo di software, anche quelli più pesanti, senza il minimo tentennamento o esitazione.

Ottima anche l’autonomia di questo notebook: grazie infatti alla capiente batteria da 5000 mAh, il dispositivo è in grado di durare fino a 8 ore consecutive senza avere nessun problema, permettendoti di arrivare tranquillamente alla fine della tua giornata lavorativa senza nemmeno avere la necessità di ricaricarlo in continuazione.

In questo caso è stata notevolmente migliorata anche la connettività, grazie soprattutto al supporto per il WiFi 802.11a/b/g ultraveloce, che ti permette di raggiungere velocità assurde, sia in download che in upload: questo è un parametro davvero fondamentale, soprattutto se ti ritrovi a lavorare in smart-working e hai bisogno di una connessione a internet solida ed efficiente.

Insomma, a nemmeno 280 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook dalle prestazioni sbalorditive, con un’autonomia eccellente e dal fantastico display Full HD: ecco solo alcuni dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti fortemente l’acquisto di questo notebook ACEMAGIC in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

