POTENZA bruta e design PREMIUM: POCO X5 5G crolla ad appena 178€

Difficile credere che è possibile acquistare il popolarissimo mediogamma POCO X5 5G a meno di 180€, ma con questa offerta di eBay tutto è possibile. Infatti, inserendo il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23” in fase di acquisto, il device a marchio POCO crolla ad appena 178€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per farsi un’idea chiara del perché il device del colosso cinese è così apprezzato: nonostante il prezzo super economico, infatti, è realizzato con materiali di buona fattura che gli conferiscono un design dal forte sapore premium.

Appena 178€ su eBay per il super mediogamma POCO X5 5G: affare d’oro

Ad appena 178€ hai la possibilità di stringere tra le mani uno smartphone con un eccellente display AMOLED da 6.67″ super fluido a 120 Hz – sì, hai letto bene – con a corredo una fotocamera frontale per selfie di qualità. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, POCO X5 5G è anche impermeabile (certificazione IP53) e monta anche un velocissimo processore 5G di Qualcomm.

Come se non bastasse, inoltre, il device monta ben 4 fotocamere posteriori di cui la principale da ben 48 MP per scatti e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Ti sembrerà impossibile ma è tutto vero: sfrutta immediatamente il coupon “XIAOMIFESTAGO23” in fase di acquisto per pagare l’ottimo mediogamma di POCO appena 178€.

