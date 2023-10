Potenza e versatilità a basso costo: col COUPON di 120€ questa BELVA di mini PC è REGALATO

Se stai cercando un potente mini PC che sia affidabile per il lavoro e allo stesso tempo capace di gestire le tue esigenze di intrattenimento, il Mini PC Blackview è la soluzione perfetta. Questo compatto computer è equipaggiato con le specifiche più avanzate per offrirti prestazioni eccezionali e ha preinstallato Windows 11 Pro. Un piccolo grande computer che fa della potenza e della versatilità due dei suoi punti di forza e che puoi avere oggi al modico prezzo di 279€ grazie al coupon sconto da 120€ da spuntare direttamente in pagina. Le spedizione sono rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Prestazioni potenti in uno spazio ridotto

Il cuore pulsante di questo mini PC è l’Intel Celeron N5095, che offre una potenza di calcolo straordinaria. Con 16GB di memoria DDR4 e un’unità SSD da 512GB, avrai abbastanza spazio e velocità per gestire qualsiasi attività, dalla produttività al multitasking e all’intrattenimento multimediale. Goditi immagini e video chiari e nitidi grazie alla capacità di visualizzazione 4K HD. Collega il Blackview Mini PC al tuo schermo o al televisore tramite l’HDMI e immergiti in un mondo di dettagli straordinari.

Questo mini PC è dotato di connettività WiFi dual-band 2.4G/5.0G e Bluetooth 4.2 per garantire connessioni veloci e affidabili. Inoltre, la porta Gigabit Ethernet assicura che il tuo accesso a Internet sia sempre stabile. Con due porte HDMI, puoi collegare facilmente più display, rendendo il multitasking una passeggiata. Inoltre, il Blackview Mini PC offre diverse altre porte, tra cui USB 3.0 e USB 2.0, per collegare dispositivi esterni e periferiche.

Il design compatto ed elegante del Blackview Mini PC si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Puoi collocarlo sul tuo desktop o nasconderlo facilmente dietro il tuo monitor, risparmiando spazio e mantenendo una scrivania pulita. In conclusione, il Blackview Mini PC è la scelta ideale per chi cerca prestazioni eccezionali e versatilità. Che tu stia lavorando da casa, godendoti il tuo tempo libero o gestendo compiti impegnativi, questo mini PC può fare tutto e a soli 279€ con le spedizioni gratuite via Prime.

