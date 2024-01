Potenza infinita con NOTEBOOK MSI in offerta

Vuoi giocare ai tuoi videogiochi preferiti anche quando non disponi del tuo PC desktop di casa, e sei magari in viaggio? Non ti preoccupare, in questo caso Amazon ti viene incontro proponendoti il notebook MSI in offerta all’incredibile prezzo di soli 749 euro, con un ottimo 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso MSI.

Notebook MSI: il meglio per il gaming

Il design alla base di questo notebook è davvero leggero, grazie alla struttura principale in alluminio che assicura resistenza e robustezza. Tra i punti di forza alla base di questo notebook troviamo sicuramente il suo splendido display da ben 15.6 pollici di diagonale e risoluzione Full HD, che ti permetterà di giocare a tutti i tuoi videogiochi preferiti senza perderti nessun dettaglio, anche il più piccolo. L’elevata definizione ti permette inoltre di guardare film e serie TV in mobilità sulle principali piattaforme di streaming tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo anche in questo caso a scorgere ogni dettaglio possibile.

Passiamo poi a quello che potremmo definire come vero e proprio punto di forza alla base di questo notebook, rappresentato sicuramente dal suo processore Intel i5-1245OH, il quale abbinato alla recentissima scheda video 2050 con ben 4 GB di RAM dedicata promette delle prestazioni davvero sbalorditive e soprendenti: riuscirai quindi a giocare a qualsiasi videogioco, anche quelli di nuova generazione, al massimo del frame rate.

All’interno dell’SSD da ben 512 GB avrai la possibilità di scaricare tutti i tuoi videogiochi preferiti in formato digital delivery, di modo che essi siano immediatamente accessibili in ogni momento, con una notevole velocità in lettura e in scrittura, soprattutto se messa a confronto con i vecchi hard disk tradizionali. All’interno di questo notebook trovi il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, per cui non dovrai perdere ore e ore per l’installazione di eventuali file di sistema.

In definitiva a poco più di 740 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook da gaming, con cui potrai giocare senza compromessi ad ogni videogioco di nuova generazione senza la benché minima esitazione: ecco solo uno dei tantissimi motivi peer cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo notebook MSI Thin GF63 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

