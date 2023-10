Potenza, versatilità e stile: questo mini PC con schermo LCD integrato è scontato del 50%

Nell’era della tecnologia avanzata, la ricerca di soluzioni informatiche compatte e potenti è sempre in aumento. Ecco perché ti presentiamo un mini PC con uno schermo LCD integrato, caratterizzato da prestazioni straordinarie e funzionalità personalizzabili.

Con una generosa capacità di archiviazione NVMe SSD da 1024GB (1TB), un processore Intel Alder Lake-Ν95 con velocità fino a 3,4GHz, 16GB di memoria DDR4 e una serie di opzioni di connettività all’avanguardia, questo mini computer è una scelta eccellente per casa e ufficio. Specie oggi che ti costa il 50% in meno, grazie allo sconto su Amazon, dunque 239€ anziché 479€. In più hai le spedizioni gratuite via Prime.

Prestazioni potenti e personalizzazione RGB

Il cuore di questo mini PC è l’Intel Alder Lake-Ν95, un processore potente che gestisce senza sforzo le tue attività quotidiane. La sua velocità di clock fino a 3,4GHz garantisce prestazioni veloci e affidabili. Inoltre, puoi personalizzare l’illuminazione RGB del mini PC per adattarlo al tuo stile o all’ambiente circostante. Con un’enorme capacità di archiviazione NVMe SSD da 1024GB (1TB), hai spazio sufficiente per i tuoi file, documenti e applicazioni.

Inoltre, il mini PC è dotato di connettività WiFi6 e Bluetooth 5.2 per una connessione Internet veloce e stabile. Le due porte LAN consentono anche una connettività cablata affidabile. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo mini PC è lo schermo LCD integrato.

Questo display ti permette di visualizzare informazioni importanti, statistiche di sistema o persino di utilizzare il mini PC come monitor secondario. È un’aggiunta incredibilmente utile per migliorare la produttività.

Grazie alla capacità di gestire una risoluzione 4K UHD, questo mini PC offre un’esperienza visiva eccezionale. Inoltre, il design verticale lo rende perfetto per risparmiare spazio sulla scrivania o sulla mensola.

Questo mini PC con schermo LCD, NVMe SSD da 1024GB, processore Intel Alder Lake-Ν95 e personalizzazione RGB è una soluzione informatica completa che combina potenza, versatilità e stile. Fallo tu ooggi sfruttando lo sconto incredibile del 50% a soli 239€ con le spedizioni gratuite via Prime.

