Potenzia la rete di casa: con soli 12€ il ripetitore Wireless WiFi Extender TP-Link è tuo

Il TP-Link Ripetitore Wireless WiFi Extender e Access Point è un dispositivo che permette di estendere la copertura del segnale WiFi in una determinata area, migliorando la connessione internet senza dover acquistare un nuovo router. Oggi puoi averlo al modico prezzo di 12€ con le spese di spedizione gratuite via Prime.

Il ripetitore è dotato di tre antenne esterne che amplificano il segnale WiFi esistente, espandendo la copertura wireless in modo da coprire anche le aree meno coperte dalla rete del router. Inoltre, il dispositivo può essere configurato come access point, trasformando la connessione cablata in una rete WiFi. Il dispositivo supporta il protocollo WiFi 802.11n e garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps, a seconda delle condizioni della rete.

La configurazione del ripetitore è facile e veloce, grazie alla presenza di un pulsante WPS che consente di connettersi al router con un solo click. In alternativa, il dispositivo può essere configurato tramite un’app dedicata per smartphone, che permette di gestire e controllare la rete WiFi anche da remoto. Il dispositivo è dotato di un’interfaccia Ethernet, che consente di collegare il ripetitore direttamente al router o ad altri dispositivi tramite un cavo di rete.

Il TP-Link Ripetitore Wireless WiFi Extender e Access Point è un dispositivo utile per estendere la copertura del segnale WiFi in casa o in ufficio, migliorando la connessione internet senza dover acquistare un nuovo router. La velocità di trasferimento dati non è altissima, ma è sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane come la navigazione web, lo streaming video e l’utilizzo di app. Oggi puoi averlo al modico prezzo di 12€ con le spese di spedizione gratuite via Prime.

