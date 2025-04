Potenzia la tua rete domestica con il Router WiFi 6 TP-Link a meno di 40€

Problemi di connessione in casa? Se sei alla ricerca di un router potente e conveniente, il TP-Link Archer AX18 potrebbe essere la scelta perfetta per migliorare la tua rete domestica. Con un prezzo in offerta di 37,99 euro su Amazon, grazie ad uno sconto del 10%, è un’opportunità da non perdere!

Prestazioni di alto livello grazie al WiFi 6

Il TP-Link Archer AX18 si distingue per l’adozione della tecnologia WiFi 6, che offre una velocità complessiva fino a 1,5 Gbps. In particolare, raggiunge 1201 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps su quella da 2,4 GHz. Questo si traduce in una navigazione fluida, anche quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente, grazie alle tecnologie avanzate come OFDMA e MU-MIMO, che ottimizzano la comunicazione e riducono la latenza.

La copertura WiFi è uno dei punti di forza di questo router. Le sue quattro antenne ad alto guadagno e la tecnologia Beamforming assicurano un segnale forte e diretto verso i dispositivi connessi. Inoltre, il design compatto e raffinato permette di integrarlo facilmente in qualsiasi ambiente.

Facilità di configurazione e risparmio energetico

Configurare il TP-Link Archer AX18 è semplice e intuitivo grazie all’app TP-Link Tether, che guida l’utente passo dopo passo. Un’altra caratteristica interessante è la funzione Target Wake Time, che aiuta a prolungare la durata della batteria dei dispositivi connessi, come smartphone e dispositivi IoT.

Questo router è compatibile con gli standard WiFi precedenti, il che lo rende perfetto per essere integrato in reti esistenti senza necessità di sostituire altri dispositivi. Sul fronte della sicurezza, il supporto al protocollo WPA3 garantisce una protezione avanzata contro le minacce informatiche, mentre la possibilità di creare una rete ospiti e di personalizzare il traffico con il Quality of Service aggiunge ulteriore flessibilità.

Va sottolineato che l’Archer AX18 non include funzionalità da modem e non supporta tecnologie come EVDSL, VDSL, FTTC, FTTS o ADSL. Pertanto, è necessario disporre di un modem separato per utilizzarlo. Tuttavia, se già possiedi un modem o una rete configurata, questo router rappresenta un’ottima scelta per portare la tua connessione a un livello superiore.

Con il TP-Link Archer AX18, puoi finalmente migliorare la tua esperienza di navigazione a un prezzo davvero competitivo. Oggi è disponibile a soli di 37,99 euro su Amazon, grazie ad uno sconto del 10%: non lasciarti sfuggire questa occasione per portare la tua rete domestica nel futuro del WiFi 6!

