POTENZIA la tua stazione di lavoro con il Mini PC NiPoGi a 100 EURO IN MENO

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro e svolgere qualsiasi attività nel modo più fluido possibile, non puoi non avere il NiPoGi Mini PC. Oggi è disponibile su Amazon a soli 189 euro con un mega sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltrem un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

NiPoGi Mini PC: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il NiPoGi Mini PC è un vero e proprio concentrato di potenza, ottimo per semplificare ogni tua attività a lavoro o nell’intrattenimento quotidiano.

È dotato della più recente CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione (fino a 3,4 GHz, 4C/4T, 15 W a basso consumo energetico) , il che significa che le sue prestazioni sono aumentate del 30% rispetto al modello precendente.

Questo perfetto mini PC desktop offre un’esperienza fluida per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web, il lavoro. Ha un ampio spazio di archiviazione da 512 GB per salvare file di grandi dimensioni, migliorare la velocità di esecuzione (fino a 3200 MHz) e rendere il tuo lavoro più efficiente.

Il dispositivo è dotato di grafica Intel UHD integrata che garantisce un’elaborazione delle immagini più veloce e una riproduzione video 4K UHD. Inoltre supporta il doppio display tramite l’interfaccia HDMI per diverse attività contemporaneamente, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro e risparmiando procedure di lavoro non necessarie.

Anche la connessione wireless è affidabile e stabile, così da aprire siti Web in pochi secondi, guardare film senza buffering e scaricare file senza problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.