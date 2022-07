L’accessorio più utile per uno smartphone? Qualcuno potrebbe avanzare ipotesi come custodie o auricolari wireless, ma con scarso margine di errore la risposta è… il power bank! Oggi con iPhone e simili si può fare davvero di tutto ma è proprio per questo motivo che le batterie tendono a scaricarsi sempre più velocemente: ecco perché il power bank rientra di diritto nella lista dei gadget da avere, senza se e senza ma.

Quello oggi in offerta ha una capacità monstre di 10.000mAh e può essere tua a 29,99 euro. Il prezzo di listino è 49,99 euro, ma puoi ottenere lo sconto di 20 euro spuntando la voce “Coupon”.

Il power bank è davvero versatile e si presta a diversi scenari. Un esempio? Lo puoi usare per ricaricare – tramite induzione, fino a 10W – lo smartphone e usarlo, allo stesso tempo, come supporto per il dispositivo, per vedere un episodio su Netflix della tua serie preferita o consultare una ricetta mentre sei ai fornelli. In tal caso, lo smartphone deve essere compatibile con lo standard Qi.

Il secondo scenario che ti propongo è però ancora più allettante. L’accessorio è munito di una doppia uscita per la ricarica rapida e, di conseguenza, puoi ricaricare uno smartphone o un tablet via cavo e un secondo dispositivo tramite la base per il wireless charging. AirPods e iPhone, ad esempio.

Con una capacità di 10.000mAh non avrai alcun tipo di pensiero per la testa. Il power bank ti assicura un bel po’ di cicli di ricarica. E poi all’interno ci sono protezioni che evitano danni corrente eccessiva, surriscaldamento e sovraccarico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.