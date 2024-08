Power Bank Anker PERFETTO per i lunghi viaggi a MINI PREZZO su Amazon

Per non rischiare di restare con lo smartphone scarico quando sei fuori casa in vacanza, ti proponiamo il Power Bank Anker Zolo! Oggi questo caricatore super potente è disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitatissimo!

Power Bank Anker Zolo: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Power Bank Anker Zolo è perfetto per i viaggi prolungati e le lunghe giornate grazie ad una potenza da 20.000 mAh che lo rende ideale per ricaricare il tuo iPhone 15 fino a 4 volte o il Samsung S24 3,79 volte.

Si contraddistingue per una ricarica bidirezionale rapida da 30W: questo vuol dire che potrai avere tutti i tuoi dispositivi sempre pronti all’uso sfruttando la ricarica simultanea rapida con un’uscita da 30W e un ingresso da 20W.

Nella promozione è incluso un cavo USB-C integrato da 15 cm che non è solo comodo ma anche estremamente resistente, progettato per resistere a oltre 10.000 flessioni così da poterlo portare ovunque ed inserirlo comodamente nello zaino o in borsa.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie alla tecnologia ActiveShield 2.0 che monitora la temperatura più di 3 milioni di volte al giorno e regola la potenza in uscita per garantire una ricarica sicura. In questo modo eviterai sempre problemi di surriscaldamento o sovratensione.

