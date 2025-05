Power Bank Baseus: ricarica smart e compatta ad un prezzo mai visto prima

Il Baseus Picogo AM41 può rivoluzionare il tuo modo di ricaricare i dispositivi: un power bank sottile, elegante e straordinariamente potente, attualmente disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto del 24% ed un coupon di 8 euro. Se stai cercando una soluzione pratica e innovativa per ricaricare il tuo iPhone o altri dispositivi compatibili, questo è il momento perfetto per approfittarne.

Un design ultracompatto che non compromette la potenza

Con uno spessore di soli 7,6 mm, il Baseus Picogo AM41 si distingue per la sua straordinaria compattezza. Più sottile di un iPhone 16 e con un peso minimo, è pensato per essere portato ovunque senza ingombrare. Le sue dimensioni, paragonabili a quelle di una carta di credito, lo rendono il compagno ideale per chi desidera un dispositivo discreto ma sempre pronto all’uso.

Ricarica wireless e cablata: la doppia opzione che fa la differenza

Questo piccolo gioiello tecnologico offre una versatilità unica grazie alla doppia modalità di ricarica. La ricarica wireless da 7,5W è perfetta per i dispositivi compatibili con MagSafe, mentre quella cablata tramite USB-C raggiunge i 20W, consentendo di ricaricare oltre il 50% della batteria in soli 30 minuti. Una velocità che può fare la differenza nelle giornate più frenetiche.

Grazie ai potenti magneti da 10N, il Baseus Picogo AM41 si aggancia saldamente ai dispositivi compatibili, garantendo una connessione stabile e senza cavi. Ma non è tutto: il prodotto è progettato per offrire la massima sicurezza, con nove livelli di protezione contro problemi elettrici e un sistema di monitoraggio della temperatura per prevenire surriscaldamenti. Le batterie di alta qualità, simili a quelle utilizzate da Tesla, aggiungono un ulteriore livello di affidabilità.

Materiali premium e dettagli curati

Il Baseus Picogo AM41 non è solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante. La parte frontale in silicone impermeabile e il retro in lega di alluminio si combinano con un display LED a cinque punti per un design moderno e intuitivo. Gli angoli arrotondati migliorano ulteriormente l’ergonomia, rendendolo piacevole da maneggiare e bello da vedere.

Questo power bank è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi Apple, tra cui iPhone (dal 12 al 16), AirPods e diversi modelli di iPad. Nella confezione è incluso anche un cavo USB-C rinforzato in nylon da 60W, che completa l’offerta rendendola ancora più interessante.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il Baseus Picogo AM41 è disponibile al prezzo promozionale di 29€, con uno doppio sconto rispetto al prezzo originale di 49,99€. Un accessorio che unisce praticità, efficienza e sicurezza in un design compatto e sofisticato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.