Basta smartphone scarichi: Power Bank per tutte le marche con comodo display a soli 11 euro!

Fioccano ancora tante offerte grazie al Black Friday su Amazon: Power Bank Charmast da 10400mAh, sottile e leggero quindi facilmente portabile, con comodo LED Display che indica lo stato della carica, con cavo USB C, potenza da 5V/3A, compatibile per tanti marchi diversi, oggi lo paghi solo 11,24 euro grazie allo sconto del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Power Bank Charmast: le caratteristiche

La power bank Charmast è piccola e compatta da 10400 mAh. Ultra sottile con 2 ingressi (Micro USB / Type C) e 3 uscite(Dual USB/Type-C). Grazie alle sue dimensioni esterne ridotte, può adattarsi a qualsiasi tasca, borsetta o zaino senza problema. La tecnologia avanzata della batteria ai polimeri, e la sistema di protezione multiuso. La capacità di 10400mAh per caricare completamente tanti marchi: iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei, ecc. Tre porte intelligenti possono caricare simultaneamente tre dispositivi alimentati tramite USB eType-C, tra cui Android e Apple, fino a 5V/3A.

Identifica il dispositivo connesso e ottimizza la sua velocità di caricamento, offrendola nel modo più rapido e sicuro possibile. Condividi il potere, condividere il divertimento con i tuoi amici. Display LED mostra l’energia rimanente in percentuale anche la tensione e intensità di corrente. Assicura un controllo facile e una capacità della batteria accurata, mantiene i dispositivi sufficientemente alimentati in qualsiasi momento critico. Nella confezione troverai: batteria Esterna da 10400 mAh, Cavo di carica Micro USB (20cm), Sacchetto da trasporto, istruzioni.

Grazie al Black Friday su Amazon, la Power Bank Charmast oggi lo paghi solo 11,24 euro grazie allo sconto del 15%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.