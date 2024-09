Power Bank con ricarica rapida a quasi metà prezzo: oggi lo paghi solo 12€

Sei spesso fuori casa e non vuoi rischiare di ritrovarti con lo smartphone senza carica? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Power Bank PAIDASHU, oggi disponibile su Amazon a soli 12 euro con uno sconto bomba del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Power Bank PAIDASHU: massima potenza e portabilità

Il Power Bank PAIDASHU si contraddistingue per una potenza aggiornata di 22,5 W ed una più recente tecnologia di ricarica rapida PD3.0 e QC4.0. Questo vuol dire che risulta ben tre volte più veloce dei classici modelli sul mercato da 10 W, e che il tuo telefono può essere caricato dallo 0% al 52% in soli 25 minuti.

È dotato di 3 uscite (uscita USB A1/A2 + USB-C) quindi è possibile caricare 3 dispositivi contemporaneamente e non devi preoccuparti della perdita di velocità. In più ha 2 ingressi (Micro 2A + USB-C) per caricarlo in modo molto flessibile e comodissimo.

Un’altra sua caratteristica di spicco è sicuramente l’enorme capacità da 27.000 mAh che, ad esempio, permette di caricare il tuo iPhone 13 Pro più di 5 volte, o il tuo OnePlus 10 Pro quasi 3 volte. Per questo motivo questa batteria esterna è perfetta da portare con te durante viaggi di ogni genere o quando sei a lungo fuori casa.

In più, la modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al design dello schermo a LED attraverso il quale puoi conoscere a colpo d’occhio il livello di batteria rimanente in qualsiasi momento.

