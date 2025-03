Power Bank Magnetico a quasi metà prezzo: oggi è tuo a soli 28€ (-42%)

Non rischiare di rimanere con lo smartphone scarico: basterà portare sempre con te il comodissimo Power Bank Magnetico Anker Zolo! In occasione della Festa delle Offerte di Primavera è disponibile su Amazon a soli 28 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Power Bank Magnetico Anker Zolo: massima energia e portabilità

Il Power Bank Magnetico Anker Zolo è un gadget tech super versatile da portare sempre con sé per avere una fonte di ricarica immediata per tutti i tuoi dispositivi.

Questo caricatore è dotato di una potentissima batteria da 10.000mAh che garantisce l’energia di cui hai bisogno ottimizzando i tempi, basti pensare che può offrire fino a 2 ricariche completeper un Apple iPhone 15.

Allo stesso tempo, la modalità di utilizzo è più semplice che mai: potrai optare per la ricarica rapida da 30W tramite il cavo integrato, oppure sfruttare la comodità della ricarica wireless da 7.5W semplicemente appoggiando il tuo dispositivo sul power bank.

Tra l’altro, è possibile regolare il supporto a più angolazioni così da adattarlo a tutte le tue preferenze di visualizzazione, sia in orizzontale che in verticale. In più, il cavo in dotazione è ergonomico a 90 gradi: questo design facilita una presa confortevole per ore e può resistere a oltre 10.000 piegamenti.

