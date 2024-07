Power Bank magnetico INIU a SOLI 14 EURO: applica il TRIPLO SCONTO su Amazon

Sei spesso fuori casa ed hai bisogno che il tuo smartphone sia sempre carico? Allora abbiamo la soluzione più adatta alle tue esigenze! Si tratta del Power Bank magnetico INIU, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad uno sconto del 6%, un coupon da 35% ed un codice promo del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un triplo sconto così conveniente non si era mai visto!

Power Bank magnetico INIU: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Power Bank magnetico INIU è un gadget tech indispensabile per chi è spesso fuori casa e non vuole rischiare di rimanere con lo smartphone a corto di energia.

Si contraddistingue per i suoi magneti incorporati molto forti di 1500G che offrono un fissaggio saldo all’iPhone così da mantenere il telefono in posizione durante la ricarica e senza la preoccupazione che si sganci accidentalmente.

Ha una grandissima capacità da 10.000mAh che è in gradi di ricaricare totalmente per due volte il vostro dispositivo, offrendo addirittura ben 40 ore di riproduzione video extra. Inoltre, a parte la funzione di ricarica magnetica compatibile con MagSafe, questa batteria può arrivare a 20W di potenza tramite la porta USB-C quando viene utilizzato con un cavo.

La sua compatibilità è vastissima e, nello specifico, ti ricordiamo che può essere usato con la serie di Apple iPhone 12/13/14/15.

Oggi il Power Bank magnetico INIU è disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad uno sconto del 6%, un coupon da 35% ed un codice promo del 15% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, un triplo sconto così conveniente non si era mai visto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.