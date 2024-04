Power Bank Potente: approfitta SUBITO del COUPON disponibile su Amazon

Con una power bank veloce e potente non avrai più alcun limite, potendo andare dove vuoi senza preoccuparti mai di dover caricare il tuo smartphone prima di scendere di casa. Oggi in offerta su Amazon c’è un’ottimo dispositivo di Purptey, disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 20% dato da un fantastico Coupon, il quale fa crollare il prezzo d’acquisto a soli 15,99€.

Power Bank Potente: oggi su Amazon la trovi a un prezzo ridicolo

Questa power bank si presenta con un design leggero, compatto e minimalista, adatto praticamente per tutte le età. Difatti, si presenta con uno spessore di soli 16mm e pesa solamente 232 g; ottima quindi per metterla facilmente nelle tasche o nelle borse. Dispone di una porta bidirezionale Type-C, compatibile con la ricarica rapida da 20 W, riesce a caricare un iPhone 14 Pro da 0% a 60% in soli 30 minuti. Inoltre, riesce ad adattarsi benissimo anche ad altri dispositivi Apple e ai nuovi Samsung che dispongono della presa USB-C.

La power bank dispone di due uscite USB QC 5V/4.5A max 22.5W e una capacità di 13.800 mAh, adatte per ricaricare in maniera super veloce ogni dispositivo. Puoi alimentare contemporaneamente fino a 3 dispositivi insieme: la power bank identificherà che dispositivo è connesso e ottimizzerà i suoi tempi di ricarica in modo sicuro, avendo la possibilità di condividere la carica anche con amici e parenti. Inoltre, il display LCD integrato ti indicherà precisamente la carica residua della batteria.

Acquista questo fantastico prodotto su Amazon: ancora per poche ore è disponibile il Coupon del 20%, il quale fa abbassare il prezzo finale a 15,99€.

