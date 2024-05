Power Bank Potente: COUPON ESAGERATO ancora per POCO su Amazon

Una power bank potente può essere provvidenziale in tutte quelle situazioni dove hai il telefono scarico ma ne hai comunque bisogno. Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare una clamorosa power bank di VRURC a un prezzo davvero eccezionale. Con un coupon del 40% disponibile ancora per pochissime ore, potrai acquistare questo prodotto spendendo solamente 17,99€. Approfitta subito di questa fantastica occasione!

Power Bank VRURC: acquistala subito su Amazon sfruttando il Coupon

Questa power bank è stata realizzata con una tecnologia esclusiva di aspirazione magnetica, supportando la ricarica veloce wireless da 5W/7,5W/10W/15W. La power bank potente con Magsafe ha una porta di uscita USB C che supporta la ricarica rapida PD da 22,5 W, mentre la porta USB supporta QC da 22,5 W, così da poter risparmiare molto tempo di ricarica grazie a una velocità davvero supersonica. Questo prodotto ha una capacità da 10.000 mAh, un peso di soli 192 grammi ed è rigorosamente slim, rendendola facilissima da trasportare anche grazie al cordino dedicato.

Il prodotto di VRURC funziona esclusivamente per gli iPhone 12, 13, 14 e 15; è compatibile anche con le custodie certificate magnetiche ufficiali. Questo prodotto dispone di protezioni multiple che riusciranno a proteggere efficacemente il tuo dispositivo sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. In più, il produttore offre un supporto tecnico che ti aiuterà in qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa.

Grazie al coupon che sconta il prezzo del 40%, puoi acquistare questa batteria esterna portatile spendendo solamente 17,99€.

