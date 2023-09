OFFERTA A TEMPO: Power bank con ricarica rapida, batteria scarica addio!

Avere un power bank sempre con sé è qualcosa di indispensabile ormai, visto che quando siamo fuori casa spesso non abbiamo occasione di ricaricare il nostro smartphone, pur utilizzandolo in modo intensivo. Del resto, si tratta di un accessorio facilmente portatile. Su Amazon c’è un’offerta a tempo che forse fa al caso tuo, soprattutto se la batteria del tuo smartphone non è più affidabile come una volta. SAFUEL Power Bank 30W, con Ricarica Rapida 20000mAh è infatti in promozione a soli 37.99 euro!

Parliamo di un power bank davvero utile e che può essere utilizzabile per tanti marchi. Quindi, anche nel caso in cui in futuro dovessi cambiare l’attuale telefono, potrai comunque continuare a ricaricarlo con questo dispositivo. Ha anche una comoda torcia di emergenza, in caso dovesse mancare la luce o ti trovassi in una strada buia.

SAFUEL Power Bank 30W: caratteristiche e prezzo

Partiamo da una caratteristica che non hanno tutti i Power bank, anzi, quasi nessuno: basta far scorrere il supporto per sostenere il telefono durante la ricarica. Durante la ricarica, puoi continuare a guardare programmi preferiti, utilizzare FaceTime o Face ID. E’ dotato del primo TempGuard 2.0 sul mercato che soddisfa gli standard di sicurezza in Europa, ciò significa che può essere trasportata in aereo, quindi non rischi di essere bloccato durante i controlli.

Un’altra funzione che hanno in pochi è la pratica torcia integrata, molto comoda per leggere in condizioni di buio, o molto utile per il campeggio in tenda o in caso di interruzioni di corrente in casa (dato che ormai nessuno ha più le candele e senza dover usare anche per questo il telefono). Basta premere due volte il pulsante di accensione per accendere o spegnere il dispositivo.

Nella confezione troverai:

SAFUEL PD 30W Powerbank x 1;

cavo USB-C;

1 comoda custodia per portarlo sempre con te;

1 manuale di istruzioni.

Aggiungiamoci infine che è dotato di ricarica rapida 20000mAh , quindi avrai in pochi minuti nuovamente la batteria al 100%! E che è compatibile con iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi e Google e tanti altri marchi. Ma devi sbrigarti, perché si tratta di un’offerta a tempo. Approfitta dei 37.99 euro della promozione!

