Power Bank ULTRA COMPATTO a SOLI 13 EURO: applica il MEGA COUPON Amazon

Per avere energia per il tuo smartphone soprattutto quando sei molto fuori casa, non farti scappare il Power Bank VRURC da 10000mAh! Oggi è disponibile su Amazon a soli 13 euro grazie ad uno sconto del 12% ed un coupon aggiuntivo del 40% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Power Bank VRURC da 10000mAh: massima potenza e dimensioni minime

Il Power Bank VRURC da 10000mAh supporta la carica rapida con Power Delivery (PD3.0) e Quick Charge (QC4.0): questo vuol dire che offre un’esperienza di ricarica che è 4 volte più veloce della ricarica normale di un normale caricatore.

Questo modello è leggero e sottile, ed è in grado di caricare 4 dispositivi contemponeramente grazie alle sue numerose uscite (1 Type C e 3 USB A). La capacità da 10000mAh permette di fornire un’energia incredibile per più e più volte, quindi potrai utilizzarlo tranquillamente in viaggio o in vacanza per non avere più la preoccupazione di rimanere con lo smartphone scarico.

In più, il power bank è dotato di un display a LED che aiuta a conoscere facilmente lo stato della batteri: visualizza nello specifico il livello di carica da 0 a 100%, permettendo di conoscere la batteria rimanente in modo preciso. Per finire, questo dispositivo si caratterizza per un design con un unico cavo che può essere utilizzato come un cavo di ricarica o come un cordino così da essere trasportato ovunque.

Oggi il Power Bank VRURC da 10000mAh è disponibile su Amazon a soli 13 euro grazie ad uno sconto del 12% ed un coupon aggiuntivo del 40% da applicare al momento dell’ordine. Non aspettare oltre, i coupon stanno per terminare!

