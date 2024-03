Power Bank ULTRA SOTTILE E POTENTISSIMO a soli 22 EURO su Amazon

Se sei spesso fuori casa ed utilizzi molto il tuo smartphone, non rischiare di rimanere a terra con la batteria grazie al Power Bank Charmast! Oggi è disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad uno sconto dell’8% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 40% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito di questo doppio sconto eccezionale, gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank Charmast: energia sempre a portata di mano

Il Power Bank Charmast è un dispositivo indispensabile per avere sempre lo smartphone carico in qualsiasi evenienza.

Ha un’immensa capacità di 26800mAh così da poter ricaricare più e più volte il tuo cellulare. È compatibile con tantissimi modelli: iPhone 7/6 / 6s/ 6Plus, Samsung Galaxy S8 / S7 e S6, ed anche Ipad mini e Macbook.

La porta USB Type-C bidirezionale in dotazione supporta sia l’entrata che l’uscita veloce. È bene usare il tuo cavo originale da porta C a porta C per caricare il tuo dispositivi USB C come telefoni e Nintendo Switch.

Il caricabatterie supporta 3 porte USB da ricarica ad alta velocità, Micro USB / Type-c e 4 porte USB Smart identification in uscita. In più può rilevare e regolare automaticamente l’intensità di corrente per ottenere la massima velocità di ricarica.

Il sistema Smart & Safety ti permette di monitorare il livello della batteria attraverso i suoi 4 indicatori (25% per ogni indicatore). La batteria A+ Lithium-Polymer battery permette di effettuare oltre 500 cicli di ricarica ed in più protegge il tuo dispositivo da una possibile sovratensione, sovraccarica e da cortocircuito.

Per finire, il design è compatto e slim ed è ricoperto da una superficie in gomma che risulta morbida al tatto e protegge i tuoi dispositivi da graffi o cadute.

Oggi il Power Bank Charmast è disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad uno sconto dell’8% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 40% da applicare al momento dell’ordine. Cogli la doppia offerta al volo!

