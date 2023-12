Power Bank veloce e potente per tutti i dispositivi a soli 27 euro: mai più smartphone scarico

Trswyop ha ideato una power bank da 33800mah, grande capacità di ricarica, anche rapida, con 5 uscite e 2 ingressi, 3a usb c ingressi, con lcd display per iphone 15 e 14, samsung, huawei, xiaomi, tablet, ecc. Oggi lo paghi solo 27,03 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Trswyop power bank: le caratteristiche

Trswyop si concentra su power bank ecologici e versatili di alta qualità, power bank da 33800mAh fornisce per esempio 8 ricariche complete per Galaxy S21, 5 per tablet. È assolutamente un partner ideale per il campeggio o per i lunghi viaggi in auto. Caricatore portatile con 5 uscite (4 USB-A + 1 uscita USB C) supporta la ricarica di multi telefoni cellulari contemporaneamente, permettendovi di condividere il divertimento con i vostri amici, 2 ingressi (Micro USB + USB C) offrono 2 scelte per la ricarica della batteria.

Power bank USB C ingresso di uscita, ricarica rapida da 5V/3A fino a tre volte più veloce rispetto alle batterie tradizionali da 5V/1A. Utilizzate l’ingresso USB-C per caricare il caricabatterie portatile, che può essere completamente caricato in circa 5 ore. Powerbank è dotato di tecnologia avanzata di visualizzazione digitale intelligente, che può mostrare il livello della batteria in tempo reale, con una visualizzazione accurata da 0 a 100%, non dovrai più indovinare la percentuale della batteria. Questa power bank è universalmente compatibile con tutti i prodotti tramite cavo di ricarica USB, compresi tutti gli iPhone, i telefoni cellulari Android, i tablet e altri dispositivi USB. Chip intelligente incorporato, il power bank protegge i dispositivi da corrente eccessiva, surriscaldamento e sovraccarico per garantire la sicurezza del dispositivo. Nella confezione troverai: 33800mAh Power Bank * 1, cavo USB C * 1, manuale * 1, 3 anni di garanzia. Supporto tecnico a vita.

