Power Bank Wireless: approfitta SUBITO di questo COUPON del 30%!

Scendi per strada e puntualmente ti ritrovi con la batteria del tuo smartphone scarica? Niente paura, con questa ottima power bank wireless di UGREEN il problema sarà sin da subito acqua passata. Oggi su Amazon questo fantastico prodotto è disponibile a 59,99€ ma potrai applicare un coupon del 30% che farà scendere il prezzo a 41,99€! Ti conviene fare in fretta, l’offerta potrebbe scadere in fretta.

Power Bank Wireless UGREEN: ricarica super veloce ovunque ti trovi

Per poter utilizzare questa power bank wireless ti basterà posizionare la parte magnetica sul retro del tuo iPhone, potendolo quindi caricare con incredibile velocità senza utilizzare alcun cavo. Inoltre, la parte magnetica del prodotto è talmente forte che il telefono si attaccherà saldamente ad essa, permettendoti di utilizzare il telefono anche mentre è in carica. Il suo peso è davvero piccolo: parliamo di 220 g che ti permettono di portarlo ovunque tu voglia senza alcun problema.

La power bank di UGREEN ha una capacità di 10000mAh e può ricaricare il tuo iPhone anche 2 volte consecutive. La sua compatibilità è disponibile con la maggior parte degli smartphone di Apple, come iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max, iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini/12/12 Pro/12 Pro Max.

È possibile ricaricare anche altri telefoni compatibili con la ricarica wireless, ma noi in questo caso consigliamo di farlo con un cavo USB Type-C, il quale è incluso all’interno della confezione e che riesce a caricare in soli 30 minuti il nostro smartphone fino al 50%. Cosa stai aspettando? Approfitta immediatamente del Coupon del 30% disponibile solo per oggi su Amazon e prendi subito questa ottima power bank wireless.

