Power Bank wireless SCONTATISSIMO AL 40%: applica il MEGA COUPON Amazon

Power Bank Wireless Charmast, oggi disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40%



Power Bank Wireless Charmast: energia extra sempre con te

Il Power Bank Wireless Charmast è una vera e propria fonte di energia che può accompagnarti ovunque tu vada.

Ha una capacità elevata da 20000mAh, può raggiungere una potenza massima di 15W ed è in grado di identificare automaticamente la tensione del telefono.

La ricarica bidirezionale USB C supporta la ricarica rapida 20W PD e può caricare completamente il Powerbank in circa 6 ore utilizzando un caricatore da 20W+. L’uscita USB A, invece, supporta la ricarica rapida 22,5W QC e carica il telefono al 50% in 30 minuti.

Grazie alle sue 4 uscite (3 USB A, 1 Tipo C) e 1 ricarica wireless, questa batteria può caricare 5 dispositivi simultaneamente quindi risulta ottimo soprattutto durante i viaggi per avere qualsiasi strumento sempre pronto all’uso.

È dotato di un display a LED che mostra l’energia rimanente in percentuale: così facendo assicura un controllo facile della batteria e, nel momento in cui si attiva la modalita di carica rapida o wireless, mostra “fast” o il simbolo di ricarica senza fili.

Con una grande capacità di 20000 mAh, può caricare continuamente smartphone, tablet e altri dispositivi per lunghi periodi di tempo ed è compatibile con i più diffusi telefoni cellulari e tablet come iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi e altri dispositivi elettronici.

Oggi il Power Bank Wireless Charmast è disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40%

