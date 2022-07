PowerBank 10.000mAh: super veloce in Offerta Lampo

Se devi partire per le vacanze, non dimenticare di mettere in valigia un PowerBank per avere sempre tutta la carica che ti serve per scattare foto, girare video, cercare informazioni, comunicare e pubblicare sui social. E lo Zendure da 10.000mAh è l’occasione che cercavi: include ricarica rapida PD da 20W e grazie ad una Offerta Lampo costa solo 42€.

I PowerBank non sono tutti uguali, e c’è un motivo per cui ce ne sono da 10€ e da 50€. Quelli meno cari, oltre a essere poco capienti (dunque, non riesci neppure a fare una ricarica completa del telefono) non supportano le tecnologie di ricarica rapida. Tradotto in soldoni: sono stra-lenti, e quando sei in vacanza questo può essere un problema.

I PowerBank di fascia medio-alta, invece, sono capaci di erogare più energia grazie al supporto dei protocolli PD; questo significa che, con 10-20 minuti sono in grado di ricaricare anche metà batteria del telefono. Insomma, un abisso rispetto ai dispositivi low-cost.

E tra l’altro, a fronte di un design ultrasottile, il PowerBank di Zendure pesa solo 180g ma ha una capacità di 10.000 mAh, con Ricarica Rapida PD da 20W attraverso USB-C e USB-A. E oggi costa pure pochissimo, fino a esaurimento delle scorte. Ecco perché ci sentiamo di consigliartelo.

Come detto, grazie ad una Offerta Lampo costa solo 42€ su Amazon incluse spedizioni Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.