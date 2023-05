PowerBank 10000mAh con ricarica rapida, minuscolo a soli 12€

Non fare a meno di una ricarica di emergenza quando sei fuori casa. Non ti costa nulla avere un powerbank in tasca soprattutto se scegli quello giusto. Ne hai sempre trovati di grandi e ingombranti? Beh, questo di Bessline è perfetto per te visto che ha le dimensioni di una carta di credito. Hai letto bene.

Piccolo ma potente e con ricarica rapida, visto che è in promozione su Amazon con un coupon da spuntare, non te lo puoi perdere. Portalo a casa immediatamente con soli 12,99€. Cosa stai aspettando? Spunta il coupon subito.

Le spedizioni, se hai un abbonamento Amazon Prime, non solo sono gratuite ma anche veloci.

Powerbank 10000mAh extra compatto: da non perderlo di vista

Comodo da avere sempre dietro, questo powerbank è la risposta alla batteria del tuo smartphone che ti abbandona sempre sul più bello. Festival, concerti, viaggi e gite fuori porta: non farne a meno proprio questa estate dove ti potrebbe salvare da situazioni poco piacevoli.

Con 10000 mAh, in linea di massima ti offre due ricariche complete sul tuo smartphone ma sentiti libero di utilizzarlo anche con altri prodotti tech come auricolari, tablet e così via. Hai a disposizione una ricarica rapida da 15W così da ottimizzare i tempi.

Naturalmente è compatibile con tutti i marchi in circolazione. Questo significa che Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei e tutti gli altri non hanno alcun problema.

Infine ti faccio sapere che ha 3 uscite, una di queste è USB-C e funziona anche come entrata per ricaricarlo. Ciò significa che lo sfrutti con 3 dispositivi contemporaneamente.

Sei pronto a non avere mai la batteria a zero? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi spuntare un coupon del 30% e portare a casa questo magnifico Powerbank da 10000 mAh a soli 12,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e rapide con Prime attivo.

