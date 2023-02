Powerbank 20000 mAh UNIVERSALE in offerta a 21,99€ con questo coupon

Il powerbank da 20000 mAh del marchio Generic è ideale per i possessori di iPhone, grazie all’ingresso lightning che consente loro di usare un unico cavo sia per l’iPhone che per il powerbank. In più grazie alle due uscite USB da 3.4A è possibile ricaricare due device in contemporanea alla massima velocità.

In questi minuti il prodotto di Generic si trova in offerta su Amazon a soli 21,99 euro grazie al coupon omaggio del valore di 8 euro ancora disponibile. L’offerta non durerà ancora per molto, approfittane per usufruire del coupon e della spedizione gratuita di Amazon per tutti gli abbonati Prime: completando l’ordine ora riceverai l’articolo a casa tua già nella giornata di domani.

Coupon omaggio di 8 euro sul powerbank 20000 mAh universale

Grazie alla maxi capacità da 20000 mAh del powerbank di Generic sei in grado di carica iPhone 8 per più di 7 volte, iPhone X fino a 5 volte e il Note 8 di casa Samsung fino a 4 volte. Se te lo stai chiedendo sì, è un dispositivo perfettamente sicuro e resistente, con una protezione professionale contro sovraccarico e surriscaldamento. In questo modo non dovrai mai preoccuparti per eventuali danni alla batteria originale del tuo dispositivo.

Il prodotto in offerta è compatibile con tutti gli iPhone con porta lightning e gli smartphone Android con porta USB. Inoltre è ottimo anche come compagno di viaggio grazie alle sue dimensioni compatte – 15 x 8.3 x 2.1 cm – e il peso di appena 400 grammi.

Metti in carrello ora il powerbank da 20000 mAh di Generic per usufruire del coupon omaggio del valore di 8 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.