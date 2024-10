Powerbank Baseus Magsafe in doppio sconto: ancora per poco è tua a meno di 40€

Sei spesso fuori casa e non vuoi rischiare di rimanere con lo smartphone a corto di energia? Allora devi assolutamente avere il Powerbank Baseus Magsafe! Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad uno sconto dell’8% ed un coupon aggiuntivo del 34% di sconto da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni!

Powerbank Baseus Magsafe: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Powerbank Baseus Magsafe è una fonte di energia ottimale per il tuo smartphone, soprattutto se sei spesso fuori casa e non vuoi rischiare di rimanere a corto di carica.

Ha una potenza elevatissima di 10.000mAh che garantisce una scorta di energia davvero straordinaria per i tuoi dispositivi: basti pensare che è in grado di caricare un iPhone 12 fino a 4,3 volte, un iPhone 14 Pro Max fino a 2,6 volte e le AirPods Pro fino a 26 volte.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla funzione Magsafe che garantisce l’accensione automatica senza premere manualmente il pulsante, così da facilitarne l’uso in qualsiasi occasione. Tra l’altro il magnete è super forte così consente di allineare facilmente il dispositivo e il pacco batteria: questo vuol dire che potrai continuare a scattare selfie, effettuare chiamate o inviare messaggi nella massima comodità.

