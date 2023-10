Powerbank senza fili da 20mila mAh per iPhone a soli 47 euro grazie al DOPPIO SCONTO!

Il Powerbank Baseus Magsafe da 20.000 mAh senza fili è molto comodo per chi non vuole che il proprio iPhone si scarichi durante il giorno. Molto facile da usare, basterà solo appoggiare il dispositivo su di esso, così da poterlo usare senza cavi che penzolano. Sebbene ci sia anche la possibilità di usare il classico filo. Ora lo paghi solo 47,68 euro, grazie al doppio sconto: 12% + 14% di coupon da applicare apponendo una semplice spunta!

Powerbank Baseus Magsafe: le caratteristiche

Magsafe Powerbank di Baseus da 20.000 mAh può caricare un iPhone 12 fino a 4,3 volte, un iPhone 14 Pro Max fino a 2,6 volte e un AirPods Pro fino a 26 volte in maniera più veloce. Garantisce un’alimentazione ininterrotta per diversi giorni! Ha una notevole potenza PD di 20W, può caricare un iPhone 13 dallo 0% al 58% in soli 30 minuti. Praticamente il doppio rispetto alla maggior parte dei vecchi power bank USB sul mercato, che offrono solo 10W di velocità di ricarica. Permette l’accensione automatica senza premere manualmente il pulsante di accensione, per una ricarica wireless facile e senza problemi. Il magnete super forte consente di allineare facilmente il dispositivo e il pacco batteria, in modo da poter scattare selfie, effettuare chiamate e messaggiare senza sentire alcun peso e fastidio aggiuntivo.

Il power bank wireless è dotato di un pad magnetico su misura per la serie iPhone 15/14/13/12 e ha un connettore USB-C compatibile con tutti gli iPhone e altri dispositivi. Il connettore Type-C aggiornato supporta l’ingresso PD 20W e l’uscita 18W e supporta la tecnologia pass-through, in modo da poter caricare il power bank mentre si carica il telefono. La scheda madre PCB vanta 10 protezioni di sicurezza che prevengono la maggior parte dei rischi come il sovraccarico, la sovrascarica, il cortocircuito, il surriscaldamento e così via. Utilizza altresì una batteria ai polimeri di litio di altissima qualità ed effettuiamo rigorosi controlli a 10 livelli per garantire la sicurezza dei nostri clienti.

Ora lo paghi solo 47,68 euro, grazie al doppio sconto: 12% + 14% di coupon da applicare apponendo una semplice spunta!

