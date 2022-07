Powerbank che ti fa passare la paura: fuori casa rimani anche 4 giorni

Certo che con un powerbank del genere a portata di mano non è che puoi avere paura. Oltre ad essere ultra slim e iper portatile, averlo a disposizione è una fantasia. Con tutta l’energia che ha te lo porti dietro quando ne hai bisogno e puoi ricaricare tutti i dipsositivi tech che hai.

Ora che è in promozione su Amazon non te lo perdere per un singolo motivo, spunta il coupon con un click e portalo a casa con 23,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account. Uno o due giorni e il pacco arriva a casa.

Powerbank spaziale: almeno quattro ricariche consecutive sul tuo smartphone

Grazie ai 23800mAh a disposizione puoi stare sicuro che di energia ne hai, eccome. Infatti se ti fai un calcolo, su uno smartphone hai almeno 4 ricariche complete a disposizione e se poi lo utilizzi per prodotti come wearable o smartwatch, puoi stare sicuro che vai avanti una vita intera.

Comodissimo perché te lo porti in giro senza problemi, in tasca non ti dà fastidio e nello zaino occupa il minimo spazio. In altre parole è travel approved!

Ti voglio far sapere che ha ben 4 uscite, ciò significa che puoi connettere quattro prodotti all’unisono per caricarli insieme. Laddove è supportata, la ricarica vola a velocità elevate per farti risparmiare più tempo possibile.

Come ti regoli per sapere quanta energia è rimasta? Hai un display LED a portata di vista.

Non aspettare un secondo in più e spunta immediatamente il coupon su Amazon, questo powerbank lo porti a casa con appena 23€ e qualche centesimo.

