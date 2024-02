Powerbank con presa di corrente: assurdo e in SCONTO!

Ero in cerca di un prodotto particolare e mi sono imbattuto in questo incredibile powerbank con presa di corrente! Sì, non ho sbagliato a scrivere: il powerbank in sconto oggi ha una presa USB-C, due USB-A e una PRESA DI CORRENTE VERA! Passiamo subito al prezzo: oggi, grazie al ribasso Amazon del 15%, costa 76,49€! Ottimo prezzo se pensiamo alle caratteristiche e alla capacità complessiva di ben 24000 mAh!

È vero: abbiamo scovato il powerbank con presa di corrente a bordo!

Chi campeggia spesso e chi ha bisogno di essere sempre operativo, anche in movimento, ha probabilmente sognato di avere a disposizione una presa di corrente anche dove è praticamente impossibile averla.

Sicuramente il prodotto di cui vi parlo oggi non è un unicum, ma è sicuramente poco comune. Ecco a voi il powerbank con presa di corrente, una porta USB-C per la ricarica e la carica di altri device e ben 2 porte USB-A.

La presa di corrente arriva al picco di 120 W a 230 V, ma non può fare di più. Ovviamente, sarebbe difficile riuscire a superare questo valore in uno spazio così piccolo come quello di una powerbank. Per il resto, la porta di ricarica USB-C può erogare un massimo di 18 W in PD e quelle USB-A arrivano fino a 12 W. Un sistema di protezione e anti surriscaldamento, ti protegge nel caso di sovraccarichi di qualsiasi genere.

Per il resto, la batteria da ben 24000 mAh garantisce un’ottima autonomia, degna di un dispositivo che deve essere in grado di renderti autonomo dalla corrente per moltissime ore continuative.

Comprare subito questa powerbank con presa di corrente conviene tantissimo! Oggi infatti è in super sconto Amazon del 15% e costa solo 76,49€! Approfitta immediatamente della promo e riscrivi le regole del lavoro in movimento e di tutte quelle attività all’aperto nelle quali si rende necessario l’utilizzo di corrente! Non aspettare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.