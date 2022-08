Powerbank da 10000 mah Belkin Boost Charge scontata del 55% su Amazon

Mantieni il tuo telefono e altri dispositivi sempre carichi con il power bank USB Type-C Boost Charge da 10.000 mAh e 18 W di colore nero di Belkin. Offrendo fino a 18 W tramite USB di tipo C e 12 W tramite USB di tipo A, questo power bank da 10.000 mAh può caricare due dispositivi contemporaneamente. Il design portatile facilita il trasporto, misurando solo 5,65″ sul lato più lungo. È incluso un cavo USB da tipo C a C da 6″. Acquistala su Amazon a soli 17,84€ invece di 39,99€.

Questo power bank fornisce fino a 36 ore di durata della batteria al tuo smartphone. Durante l’utilizzo della porta USB di tipo C per caricare il telefono, utilizzare la porta USB di tipo A per caricare contemporaneamente un tablet, una fotocamera o un altro dispositivo.

Dotato di un’uscita USB-C da 18 W con alimentazione USB di tipo C, puoi caricare rapidamente il tuo iPhone fino al 50% in 30 minuti e i dispositivi USB di tipo C in circa 36 minuti.

La carica residua è indicata da quattro LED situati nella parte superiore del power bank. C’è un pulsante sul lato per attivare l’alimentazione e controllare la capacità rimanente. Il dispositivo pesa 300 g, quindi è abbastanza leggero da essere trasportato ovunque.

Il Power Bank di Belkin è disponibile nelle opzioni di colore nero, bianco e oro rosa. Belkin include nella confezione un cavo da USB-A a USB-C molto corto, che consente di collegare i dispositivi più recenti a una delle due porte USB-A. Approfitta ora dello sconto del 55% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

