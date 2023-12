Powerbank IMMENSO da 33.800mAh con ricarica rapida e ingressi e uscite USB-C: solo 18€ su Amazon

Su Amazon oggi trovi in offerta un fantastico Powerbank dalle immense capacità. Con una “potenza” di immagazzinamento di 33.800mAh, questo device offre un’enorme quantità di energia extra per caricare i tuoi dispositivi. È in grado di ricaricare più volte uno smartphone di media capacità, come iPhone 14, 13, 12 Pro, Samsung, Huawei, Xiaomi, e molti altri.

Una bestia, dunque, in grado di non lasciarti mai a secco quando ti trovi in giro e hai bisogno di ricaricare, anche contemporaneamente, il tuo iPhone o il tuo tablet e che oggi ti costa appena 18€ grazie allo sconto Amazon. In più puoi riceverlo a casa gratis con i servizi Prime.

Powerbank da 33.800mAh con ricarica rapida e mille opzioni: una belva

Il chip intelligente incorporato supporta la ricarica rapida, con un’uscita massima di 3A. Questa funzione consente di caricare rapidamente i dispositivi compatibili, riducendo il tempo di attesa e garantendo che tu possa utilizzare i tuoi dispositivi senza interruzioni. Il powerbank è dotato di ingressi e uscite USB-C, consentendo una flessibilità nella ricarica e nel collegamento dei dispositivi. L’USB-C PD (Power Delivery) offre una modalità di ricarica più veloce per i dispositivi compatibili.

Le tre uscite USB, in particolare, consentono di caricare simultaneamente più dispositivi. La compatibilità universale rende questo powerbank adatto per una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, dispositivi Bluetooth, e altro ancora. Realizzato con materiali di alta qualità, è perfino resistente e progettato per resistere all’usura quotidiana. Il design portatile lo rende ideale per l’uso in viaggio, in campeggio, durante escursioni o in qualsiasi situazione in cui l’alimentazione elettrica potrebbe essere limitata.

Gli indicatori LED integrati, infine, forniscono informazioni chiare sullo stato della batteria del power bank, consentendoti di sapere quanto è rimasta l’energia e quando è necessario ricaricarla. In conclusione, questo fantastico powerbank da 33.800mAh con chip intelligente è un compagno affidabile per coloro che necessitano di una fonte di alimentazione portatile e ad alta capacità.

Con la sua versatilità e prestazioni rapide, è in grado di mantenere i tuoi dispositivi carichi ovunque tu vada. Oggi ti costa appena 18€ grazie allo sconto Amazon. In più puoi riceverlo a casa gratis con i servizi Prime.

