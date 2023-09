Il powerbank MagSafe per iPhone PERFETTO in sconto!

Apple ha introdotto il connettore MagSafe con iPhone 12. Grazie a questa possibilità, non solo è possibile utilizzare cover specifiche e portafogli ultraslim, ma è possibile collegare in ricarica l’iPhone con gli appositi caricatori MagSafe. Baseus propone attraverso Amazon un prodotto di primissimo livello da ben 10000 mAh a soli 49,82€ con ben il 17% di sconto sul prezzo di listino.

Ricarica MagSafe: una cosa seria con il powerbank Baseus

In tantissimi hanno scoperto la comodità del MagSafe. Tutti gli accessori compatibili permettono di esplorare nuove frontiere di esperienza d’uso che permettono di utilizzare iPhone in modo ancora più semplice.

Sin dalla sua introduzione, molti produttori di terze parti hanno iniziato a proporre powerbank con aggancio MagSafe. In questo modo, grazie alla ricarica MagSafe, è possibile caricare finalmente l’iPhone in movimento con un powerbank, ma senza fili. Non solo: i powerbank MagSafe rimangono agganciati ad iPhone attraverso il magnete di cui è composta la tecnologia proposta da Apple.

Baseus propone una serie di accessori compatibili con questo standard che vanno a completare l’esperienza d’uso di iPhone. In questo caso, vi parliamo del powerbank MagSafe da 10000 mAh che è in grado di ricaricare al 100% tutti gli iPhone compatibili in commercio.

La velocità di ricarica dipende dallo scenario di utilizzo della batteria esterna. In particolare, se si collega il dispositivo ad iPhone, lo smartphone assorbirà fino a 7,5 W. Se si ricarica iPhone attraverso la batteria collegata all’alimentazione, la potenza massima verso iPhone sarà di 20 W. La porta USB-C del powerbank Baseus può essere utilizzata anche per ricaricare via cavo il proprio device.

Grazie ai potenti magneti di cui è dotato il prodotto, iPhone potrà essere utilizzato in tutta comodità e sicurezza anche durante la ricarica del device con la batteria montata a bordo.

Il caricabatterie portatile di Baseus per iPhone da 10000 mAh è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 49,82€ con ben il 17% di sconto sul prezzo di listino. Non ci sono scuse: bisogna acquistarlo ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.