Powerbank super veloce da 10000 mAh con spina: best buy in OFFERTA LAMPO

Le powerbank più sono capienti e veloci e meglio è. considerando che oggi abbiamo sempre dietro con noi diversi dispositivi bisognosi di attenzione e ricarica. Questa powerbank targata Charmast propone in tal senso quanto descritto, ma con in più la comodissima presenza di una spina AC che aiuta moltissimo a ricaricare la batteria e, contemporaneamente, più device. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio come iPhone 12, 12pro, 11, XR, l'iPad Air, iPad Pro e marchi quali Huawei, Xiaomi e Samsung oltre che, più in generale, con i device Android.

Questo powerbank Charmast da 10000 mAh è una bomba

Charmast 10000 mAh è un powerbank con la spina AC pieghevole. Progettato per soddisfare i requisiti di ricarica di praticamente tutti i dispositivi in commercio, è perfino predisposto per mettere in carica un cellulare mentre esso stesso è in carica. La spina CA pieghevole supporta una tensione in ingresso pari a100-240 V, non necessita di caricabatterie ed è facile da riporre durante il viaggio.

Supporta 3 porte USB da ricarica ad alta velocità, di cui due A con QC 3.0 e una Type-C PD da 18W, e 2 porte per ricaricare il power bank con la porta Micro e USB C. I 4 indicatori a LED mostrano l’energia residua della batteria che permette di sapere quando il device è completamente carico e quanta energia è disponibile. La porta bidirezionale USB C con PD e il protocollo di ricarica rapida QC 3.0 supporta velocemente i device in entrata e uscita.

