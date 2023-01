Powerline AV600 WiFi Extender di TP-Link ad un prezzo STRABILIANTE su Amazon

Il TP-Link TL-WPA4220 Powerline AV600 WiFi Extender è un dispositivo progettato per estendere la portata del segnale WiFi in una casa o in un ufficio. Offre una connessione veloce e affidabile, con velocità fino a 300 Mbps. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 59,99€ .

Per sfruttare al meglio le funzionalità del TP-Link TL-WPA4220 Powerline AV600 WiFi Extender, è necessario prima configurarlo. È possibile farlo collegando il dispositivo al router tramite un cavo Ethernet o utilizzando la funzione di configurazione wireless. Una volta configurato, è possibile utilizzare l’estensore per estendere la portata del segnale.

Inoltre, il TP-Link TL-WPA4220 possiede una funzione di sicurezza avanzata che consente di proteggere la rete da attacchi esterni. La funzione di sicurezza include un firewall integrato, una protezione da attacchi DoS e una protezione da attacchi di spoofing.

Ma non è finita qui, perchè il software interno è capace anche di gestire al meglio la rete e consente di controllare e monitorarla. È possibile visualizzare le informazioni molto importanti come la velocità di trasmissione, il numero di dispositivi connessi e la qualità del segnale. Presenti anche due funzionalità molto importanti come Wi-Fi Clone e Wi-Fi Auto-Sync. Grazie a questo puoi letteralmente copiare le info del router al powerline, e usare lo stesso nome e password per accedere alla rete. E’ compatibile con i seguenti sistemi: Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac e Linux. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.



