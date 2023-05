PowerMax 700 di OSCAL: debutta la stazione di alimentazione portatile, eco-compatibile e innovativa

OSCAL, uno dei marchi high-tech più promettenti, si distingue per la sua costante attenzione verso la performance del prodotto, l’ecosostenibilità, il design, la qualità e il servizio. È con grande orgoglio che l’azienda si prepara a lanciare la sua prima stazione di alimentazione portatile PowerMax 700, la soluzione definitiva per tutte le vostre esigenze di alimentazione, ecologico, sicuro e comodo da usare.

PowerMax 700: l’energia nelle tue mani

Grazie alla tecnologia all’avanguardia, Oscal ha sviluppato PowerMax 700, un dispositivo eco-compatibile, portatile, intuitivo, dotato di numerose porte, e molto altro. PowerMax 700 offre una fonte di alimentazione comoda, veloce, pulita, stabile e sicura, adatta sia come riserva energetica per blackout domestici, sia come fonte di energia mobile per attività all’aperto.

Leggerezza e sostenibilità: ecco PowerMax 700

PowerMax 700, costruito in modo eco-compatibile, presenta una base esterna in PC+ABS rinnovabile e una scocca della batteria in acciaio nichelato certificata RoSH. Con un peso di soli 7,5 kg, PowerMax 700 è dotato di un inverter a onda sinusoidale pura con due prese CA da 700W (potenza di picco 1200W), e una capacità di 666Wh. Progettato per essere trasportabile, grazie alle dimensioni compatte e alla maniglia rinforzata, è ideale per alimentare un mini frigorifero per mezza giornata o ricaricare una fotocamera per più di 35 volte.

Durata e sicurezza: il DNA di PowerMax 700

Oscal PowerMax 700 utilizza celle di batterie NCM sicure, stabili e durevoli, e incorpora il Battery Management System (BMS) per monitorare e gestire le prestazioni delle batterie. Questo sistema garantisce l’utilizzo sicuro del dispositivo, proteggendo le batterie da eventuali danni e prolungandone la durata. Il regolatore di temperatura costante impedisce rischi di esplosioni o incendi durante l’uso.

Ricarica flessibile e veloce

PowerMax 700 offre fino a 5 opzioni di ricarica, supportando un input fino a 150W e una ricarica veloce USB-C (PD 65W). Con solo 1 ora di ricarica, può estendere la durata dei dispositivi degli utenti per fino a 26 ore in più. Inoltre, grazie al suo design flessibile, può essere ricaricato in movimento utilizzando un pannello solare, una presa a muro, una presa per auto, o con una ricarica veloce PD 65W.

PowerMax 700: un dispositivo versatile per ogni situazione

Progettato per rispondere alle esigenze dell’era moderna, PowerMax 700 offre fino a 12 uscite, comprendendo un’ampia gamma di dispositivi. Dal pad di ricarica wireless veloce da 15W per telefoni, earbuds e tablet, alle 2 prese CA da 700W che coprono quasi tutte le esigenze di alimentazione di base a casa o in natura, PowerMax 700 è il tuo alleato per qualsiasi situazione.

Facile da usare, sicuro e affidabile

Oscal ha creato PowerMax 700 per essere facile da usare e sicuro. A differenza dei generatori a gas, PowerMax 700 funziona in silenzio, senza rumore e fumi. Dotato di un pannello di controllo a prova di errore e di un intuitivo display LCD, rende le informazioni sulla batteria chiare e facilmente comprensibili. Inoltre, dispone di una luce LED con tre modalità di illuminazione, inclusa una modalità SOS per le emergenze.

Prezzo e Disponibilità

Dal 12 al 21 maggio, Oscal PowerMax 700 è disponibile su Amazon a soli 279.99€ (con uno sconto fino al 60%!) utilizzando un 50% di sconto e un coupon del 10%. Inoltre, riceverai gratuitamente un cavo di ricarica adattatore e un cavo di ricarica per auto. Non perdere questa opportunità: afferra il tuo PowerMax 700 e inizia la tua avventura!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.