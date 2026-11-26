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Se hai mai aperto il terminale di Windows e ti sei trovato davanti a PowerShell 5.1 — una shell lanciata ad agosto 2016 e rimasta sostanzialmente ferma da allora — sai già di cosa stiamo parlando. Microsoft ha annunciato che PowerShell 7 in Windows 11 diventerà la versione predefinita a partire dal prossimo aggiornamento del sistema operativo, presumibilmente Windows 11 27H2. È un cambiamento che gli amministratori di sistema e gli sviluppatori aspettavano da anni, e adesso è ufficiale.

Perché Microsoft ha deciso di cambiare proprio adesso

La risposta breve è: era ora. PowerShell 5.1 è rimasto congelato nel tempo per quasi un decennio, ricevendo solo aggiornamenti di sicurezza senza alcuno sviluppo significativo delle funzionalità. Nel frattempo, PowerShell 7 — introdotto per la prima volta nel 2019 — è cresciuto in modo costante, diventando uno strumento open-source e multipiattaforma capace di girare su Windows, Linux e macOS.

Microsoft ha formalizzato il processo pubblicando il documento KB5137172, che dettaglia ufficialmente la deprecazione di Windows PowerShell 5.1. In pratica significa che la vecchia shell non è scomparsa dall’oggi al domani, ma ha un orologio che ticchetta. Jason Helmick, Senior Product Manager di Microsoft, è tra i responsabili di questa comunicazione, che segna un cambio di rotta netto nella strategia della casa di Redmond.

La versione più aggiornata della shell al momento è PowerShell 7.7, e sarà questa la famiglia di versioni a fare da padrona nel prossimo Windows 11.

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Cosa cambia concretamente per chi usa Windows 11

Il punto fondamentale è che Windows 11 oggi viene distribuito con PowerShell 5.1 come shell predefinita. Con Windows 11 27H2, questa situazione si inverte: PowerShell 7 diventa lo standard incluso nel sistema operativo, senza bisogno di installarlo separatamente come avveniva fino ad oggi.

In pratica, chiunque aggiorni o installi Windows 11 sulla versione 27H2 troverà PowerShell 7 già pronto all’uso. Niente download aggiuntivi, niente configurazioni manuali. È una semplificazione concreta per chi gestisce parchi macchine aziendali o semplicemente vuole uno strumento moderno senza dover intervenire ogni volta.

Ecco i cambiamenti principali che riguardano direttamente l’utente:

PowerShell 7 sarà incluso di default nel prossimo aggiornamento di Windows 11, senza installazione separata.

nel prossimo aggiornamento di Windows 11, senza installazione separata. PowerShell 5.1 resterà disponibile come Feature on Demand — ovvero una funzionalità opzionale che si può aggiungere manualmente se necessario.

come Feature on Demand — ovvero una funzionalità opzionale che si può aggiungere manualmente se necessario. Le due versioni coesistono fianco a fianco : si avviano con comandi diversi (powershell.exe per la 5.1 e pwsh.exe per la 7), quindi non si sovrascrivono.

: si avviano con comandi diversi (powershell.exe per la 5.1 e pwsh.exe per la 7), quindi non si sovrascrivono. In una versione futura del sistema operativo, successiva alla 27H2, PowerShell 5.1 sparirà definitivamente anche come opzione aggiuntiva.

La coesistenza tra le due shell: come funziona nella pratica

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Uno dei timori più diffusi tra chi gestisce script aziendali o automazioni è la compatibilità. PowerShell 7 non è un aggiornamento diretto di PowerShell 5.1: è una riscrittura basata su .NET Core (poi .NET), mentre la versione 5.1 si appoggia al .NET Framework classico. Questo significa che alcuni script scritti per la vecchia shell potrebbero non girare perfettamente sulla nuova senza modifiche.

Microsoft ha scelto una transizione graduale proprio per questo motivo. Durante il periodo di convivenza, entrambe le versioni saranno operative sullo stesso sistema. Chi ha script critici che dipendono da PowerShell 5.1 potrà continuare a usarli richiamando esplicitamente powershell.exe, mentre le nuove automazioni possono già essere scritte per pwsh.exe.

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È una finestra di tempo preziosa per adattare il codice esistente senza interruzioni operative. Vale la pena usarla bene, perché la convivenza non durerà per sempre.

Cosa significa per gli amministratori di sistema

Per chi gestisce ambienti IT aziendali, la notizia ha implicazioni concrete su più fronti. Prima di tutto, Windows Server 2025 e Windows 11 26H2 sono attesi come le ultime versioni con PowerShell 5.1 integrato di default. Chi è ancora su quelle versioni ha ancora tempo, ma il conto alla rovescia è partito.

Il passaggio a PowerShell 7 porta vantaggi reali:

Sviluppo attivo : a differenza della 5.1, la versione 7 riceve nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni e aggiornamenti regolari.

: a differenza della 5.1, la versione 7 riceve nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni e aggiornamenti regolari. Cross-platform : gli script scritti per PowerShell 7 su Windows possono girare anche su Linux e macOS, rendendo più facile gestire ambienti misti.

: gli script scritti per PowerShell 7 su Windows possono girare anche su Linux e macOS, rendendo più facile gestire ambienti misti. Open-source : il codice è pubblico e la community contribuisce attivamente allo sviluppo.

: il codice è pubblico e la community contribuisce attivamente allo sviluppo. Compatibilità con strumenti moderni: l’integrazione con pipeline DevOps, strumenti cloud e ambienti containerizzati è nettamente migliore rispetto alla versione 5.1.

Il consiglio pratico per chi amministra sistemi è di iniziare già oggi a testare gli script esistenti su PowerShell 7, identificare eventuali incompatibilità e pianificare la migrazione prima che la versione 27H2 diventi lo standard diffuso. La documentazione ufficiale Microsoft offre una guida dettagliata per la migrazione da PowerShell 5.1 a PowerShell 7, con indicazioni su moduli, cmdlet e differenze comportamentali.

Chi invece usa Windows 11 in modo personale, senza script complessi, non dovrà fare praticamente nulla: troverà uno strumento più potente già pronto, senza accorgersene. E questa, in fondo, è la definizione migliore di un aggiornamento fatto bene.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.