Pranzo al sacco? Ok, ma senza rinunciare a un boccone CALDO

Sei stufo di passare la pausa pranzo a mangiare il solito panino freddo? Da oggi puoi goderti un pranzo sempre caldo grazie allo Scaldavivande Elettrico di XREXS.

Lo puoi trovare al momento su Amazon con un super sconto del 19%, in questo modo lo pagherai solamente 28,99€. Affrettati a completare il check-out prima che l’offerta termini o il prodotto vada in esaurimento scorte.

Con Amazon Prime avrai a disposizione sempre spedizioni gratuite e veloci in tutto il territorio italiano.

Mai più pasti freddi con questo porta pranzo che si riscalda

Ti sarà capitato sicuramente più di una volta di doverti fermare al lavoro o in università per pranzo e di sicuro doverti accontentare di un panino freddo o qualcosa dei distributori automatici. Se questa situazione capita spesso e vuoi gustarti un pranzo caldo e più sano allora non potrai fare a meno di questo Scaldavivande Elettrico.

Porta con te un pasto sano e fatto in casa grazie al suo cestino interno da 1,5 litri più uno esterno in plastica da 0,45 litri. Sia la parte interna che le posate in dotazione sono fatte di acciaio inossidabile il che le rende perfette per essere lavate anche il lavastoviglie. Il materiale plastico invece è realizzato in plastica adatta per uso alimentare, quindi puoi stare tranquillo sulla qualità e la sicurezza.

Naturalmente potrai utilizzarlo ovunque tu voglia, basterà semplicemente una presa di corrente. Ma non è finita qui, infatti ti verrà dato in dotazione con due diverse prese: una classica per poterlo utilizzare in ufficio e in università e un’apposita per poter riscaldare il tuo pranzo anche in macchina. In questo modo ti potrai goderti sempre un pasto caldo.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito il tuo Scaldavivande Elettrico, lo trovi adesso su Amazon assoli 28,99€ grazie allo sconto del 19%.

Con Amazon Prime puoi sempre avere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.