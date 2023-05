Pratico e leggero lo speaker wireless di Xiaomi è una BOMBA e costa una miseria

Mi Portable Bluetooth Speaker è lo speaker ultraportatile, impermeabile e resistente alla polvere con grado di protezione IP67 della gamma Xiaomi : uno speaker compatto dotato di clip integrata per poter essere agganciato ovunque, con una durata della batteria da 2000 mAh fino a 10 ore. Oggi puoi fare tuo questo gioiellino pagandolo solamente 19€ grazie all’offerta su Amazon dov’è scontato addirittura del 33% e con le spedizioni gratuite via Prime.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

il Portable Bluetooth Speaker è piccolo e compatto, tanto da poter essere portato in borsa comodamente, ovunque tu vada. In questo modo puoi ascoltare la musica che più ami ad esempio anche in piscina, spiaggia o sul treno. D’altronde ogni altoparlante pesa come uno smartphone Mi 9 Pro, così leggero da poter essere portato ovunque senza alcun ingombro.

Mi Portable Bluetooth Speaker è vanta un livello 5 in termini di resistenza all’acqua e alla polvere. I componenti interni sono infatti protetti da sudore, pioggia e polvere per spostarsi ovunque in tutta sicurezza. E visto che il device supporta la funzione di interconnessione stereo, puoi collegare due altoparlanti e combinarli tra loro per ottenere un suono stereo wireless.

Se lo speaker è collegato in wireless con lo smartphone, in caso di telefonate il device dispone di un sistema di risposta e interruzione delle chiamate con un solo tocco, ma anche di un audio chiaro e naturale durante le telefonate grazie al microfono integrato con sensibilità e rapporto segnale/rumore elevati e cancellazione dell’eco integrata. Insomma, un gioiellino che Xiaomi e Amazon vi propongono oggi a un prezzo stracciato, ovverosia appena 19€ anziché 29€, e con le spedizioni gratuite via Prime.

