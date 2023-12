PRECISISSIMA Bilancia da cucina a META' PREZZO: prendila ora sfruttando il Coupon

HOTO è una Bilancia da Cucina Intelligente, ad alta precisione da 0,1g, con Misure in 4 unità (g/ml/oz/lb:oz) che può interagire direttamente col tuo smartphone. Grazie al coupon del 50% applicabile con una semplice spunta puoi pagarla la metà, quindi solo 23,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

HOTO Bilancia da Cucina Intelligente: le caratteristiche

La bilancia per alimenti digitale, installata con un sensore di peso ad alta precisione, è in grado di visualizzare i dati istantaneamente con graduazioni precise di 0,1 g e il campo di pesatura della bilancia da cucina va da 1 g fino a 3000 g che soddisfa una varietà di esigenze di pesatura quotidiane. La bilancia da cucina sviluppa un nuovo design interattivo per combinare diverse funzioni in un pulsante facile da usare. Gli utenti possono passare da 4 unità di peso: g/ml/oz/lb:oz senza calcolo manuale per soddisfare le diverse esigenze di pesatura.

I dati di pesatura sono mostrati chiaramente dallo schermo LED ad alta risoluzione, che si trova sotto il display trasparente in vetro temperato della superficie della bilancia. E la superficie senza giunture integrata della bilancia è realizzata con materiali a contatto con gli alimenti facili da pulire. Collegando la bilancia da caffè al telefono cellulare, i dati istantanei possono essere condivisi e registrati nell’APP Mi Jia e la bilancia da cucina funge anche da esclusivo assistente antigoccia, registrando accuratamente il peso del caffè, la proporzione di acqua e il tempo di infusione ed estrazione.

