Precisissimo Metro Laser fino a 60 Metri e con retroilluminazione a soli 35 euro!

POPOMAN A8 Ace è un Metro Laser che copre distanze fino a 60 Metri, TYPE-C, con Retroilluminazione LCD per poter lavorare anche nelle zone buie, commutazione automatica del riferimento dell’Unità, Distanza/Perimetro/Area/Area della Parete. Oggi puoi pagarlo molto meno grazie al Coupon del 40%, applicabile con una semplice spunta, quindi solo 35,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

POPOMAN A8 Ace è un Metro Laser: le caratteristiche

Il telemetro laser digitale con batteria da 370 mAh e porta di ricarica di tipo C misura fino a 8000 volte con una carica completa. Non bisogna sostituire frequentemente la batteria rendendo il tuo lavoro più efficiente. Misura distanze fino a 60 m con un’imprecisione di misurazione di ±2 mm. Il pulsante con un clic sblocca le unità m/ft /in /ft+in. Con un clic è possibile selezionare liberamente il punto di partenza dal bordo anteriore o posteriore del dispositivo. Due punti di riferimento consentono di trovare facilmente la direzione orizzontale per rendere le misurazioni dell’angolo più accurate.

Il distanziometro laser POPOMAN A8 Ace con 6 funzioni di misurazione soddisfa le tue diverse esigenze: misura facilmente le distanze, calcola l’area e il volume, misura indiretta (Pitagora) e mostra il perimetro e l’area del muro, è ideale per casa e applicazioni edili o industriali. Il display LCD retroilluminato garantisce risultati di misurazione affidabili. 4 righe di dati chiari sono per la verifica e il calcolo. La resistenza alla polvere e all’acqua IP54 garantisce la massima protezione in condizioni di lavoro difficili. Essendo di piccole dimensioni è comodo da usare e trasportare. Dimensioni compatte e custodia robusta per una facile integrazione nel lavoro quotidiano. Il misuratore laser è ideale per la decorazione della casa, soprattutto in grandi aree come appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, edilizia e settori industriali.

POPOMAN è un Metro Laser che oggi puoi pagare molto meno grazie al Coupon del 40%, applicabile con una semplice spunta, quindi solo 35,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.