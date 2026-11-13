Premere su HD non basta, per inviare foto in HD su WhatsApp c'è un'altra opzione

Inviare una foto su WhatsApp in alta qualità sembra facile, ma il pulsante HD non garantisce sempre che il file arrivi identico all’originale.

Anche nel 2026, infatti, la popolare applicazione di messaggistica utilizza sistemi di elaborazione che possono modificare alcune caratteristiche delle immagini condivise. La differenza diventa importante soprattutto quando si devono inviare fotografie da stampare, scatti professionali o materiali destinati a lavori grafici. Esiste però un’opzione alternativa che permette di conservare la qualità originale e alcune informazioni che normalmente rischiano di andare perdute.

Perché l’HD migliora la foto, ma non salva tutto

Il tasto HD di WhatsApp fa il suo lavoro: rispetto all’invio normale, l’immagine viene ridotta meno e può mantenere una risoluzione più alta, fino a circa 4000 pixel nei casi supportati. Questo però non vuol dire che il file arrivi identico a quello presente sul telefono.

WhatsApp continua a rielaborare la foto, ne abbassa il peso e soprattutto cancella i metadati EXIF, cioè le informazioni su data, ora, posizione, modello della fotocamera e parametri di scatto. Per l’uso di tutti i giorni cambia poco, come Meta ha spiegato più volte nelle sue indicazioni sui media. Per fotografi, grafici e redazioni, invece, può essere un problema reale.

Anche il profilo colore può non restare uguale all’originale, con conseguenze quando la foto va ritoccata, stampata o inserita in un lavoro professionale. L’invio standard è ancora più drastico: comprime molto, abbassa la risoluzione e cancella quei dati. Comodo, certo. Ma non fedele.

Foto come documento su Android e iPhone: i passaggi per non perdere qualità

Per inviare una foto senza compressione su WhatsApp bisogna trattarla come un file, non come un’immagine presa dalla galleria. Su Android si apre la chat, si tocca l’icona della graffetta nella barra in basso e si sceglie Documento, non Galleria. A quel punto si entra nel selettore dei file, si cerca la cartella Immagini, Fotocamera, Download o Screenshot, si seleziona lo scatto e si invia.

Nel messaggio non compare la classica anteprima grande: si vede il nome del file, per esempio IMG_20261111.jpg, insieme al peso in megabyte. Ed è proprio quello il segnale giusto: l’immagine non è stata ridotta.

Su iPhone il percorso è simile, ma passa dall’app File o dalle opzioni più recenti di WhatsApp. Si apre la chat, si preme il simbolo “+”, poi Documento e quindi “Seleziona foto o video”, se la voce è disponibile. In alternativa, si salva prima la foto in File da iOS e poi la si allega come documento. Il destinatario dovrà aprirla a mano, è vero. Una piccola scomodità. In cambio, però, riceve il file originale.

Limite da 2 GB, RAW e HD predefinito: quando serve davvero il documento

L’invio come documento WhatsApp permette di mandare file fino a 2 GB. Un margine ampio per chi deve condividere immagini pesanti, scatti in RAW, PNG ad alta risoluzione o piccoli gruppi di foto scattate con una macchina professionale. È la scelta più sicura quando servono risoluzione nativa, metadati EXIF e profilo colore intatto.

Non sempre, però, è indispensabile. Per foto di famiglia, immagini da pubblicare sui social o scatti da mandare al volo, la modalità Qualità HD può bastare: la conversazione resta più pratica, l’anteprima si vede subito e il download pesa meno.

Chi vuole usarla sempre può impostarla come scelta predefinita da Impostazioni di WhatsApp, poi Archiviazione e dati e infine Qualità di caricamento dei file multimediali, selezionando HD. Resta una scorciatoia utile, non una copia perfetta. Se lo scatto deve restare com’è nato, la strada è una sola: inviarlo come documento.