Premi questo tasto sul pc e velocizzi il lavoro del 200%: il trucco dei professionisti

Molti utenti lo vedono ogni giorno sulla tastiera ma non lo hanno mai premuto. Eppure questo tasto è uno degli strumenti più utili e meno conosciuti del computer.

A differenza di altri tasti funzione più popolari, come F5 per aggiornare una pagina o F2 per rinominare un file, il tasto F12 svolge compiti molto specifici che possono trasformarsi in un vero alleato per chi lavora sul web.

Nella maggior parte dei browser moderni, premendo F12 si aprono gli strumenti per sviluppatori, una sezione avanzata che permette di visualizzare il codice di una pagina internet, controllare gli elementi grafici e monitorare il comportamento di un sito web.

Questa funzione è utilizzata quotidianamente da programmatori, web designer e tecnici informatici, ma può tornare utile anche agli utenti comuni che vogliono capire meglio come è costruita una pagina o verificare eventuali errori di caricamento.

Una volta aperta la finestra dedicata, è possibile analizzare immagini, testi, collegamenti e persino osservare in tempo reale le modifiche effettuate all’interno della pagina.

Non serve essere programmatori

Anche chi non ha competenze tecniche può sfruttare alcune funzioni offerte dal tasto F12. Ad esempio, gli strumenti di sviluppo consentono di controllare se un sito sta caricando correttamente, verificare quali immagini vengono scaricate dal browser oppure individuare elementi che rallentano la navigazione.

In alcuni casi può essere utile anche per capire perché una pagina non si visualizza correttamente o per raccogliere informazioni da comunicare all’assistenza tecnica.

Naturalmente bisogna ricordare che modificare il codice visualizzato tramite F12 non cambia realmente il sito internet. Le eventuali modifiche restano visibili soltanto sul proprio computer e scompaiono appena si aggiorna la pagina.

Il tasto F12 fa parte della famiglia dei tasti funzione, che comprende i comandi da F1 a F12 presenti nella parte superiore della tastiera. Su molti notebook queste funzioni possono essere combinate con il tasto Fn per controllare luminosità, volume, connessioni wireless e altre impostazioni del sistema.

Proprio per questo motivo alcuni utenti potrebbero dover utilizzare la combinazione Fn + F12 per richiamare la funzione classica del tasto, a seconda delle impostazioni del computer.

Un pulsante piccolo ma molto potente

Nel tempo il tasto F12 è diventato uno strumento indispensabile per chi lavora online. Dietro un semplice pulsante si nasconde infatti un accesso diretto a strumenti professionali capaci di mostrare ciò che normalmente resta invisibile durante la navigazione.

La prossima volta che ti troverai davanti alla tastiera, potrebbe valere la pena premere F12 almeno una volta. Potresti scoprire un lato completamente nuovo del web che fino a oggi è rimasto nascosto dietro ogni pagina internet.