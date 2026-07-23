Premio aziendale fino a 3170 euro: chi può averlo e come funziona

Il premio di risultato, o premio aziendale, è una somma aggiuntiva alla retribuzione ordinaria che alcune imprese distribuiscono ai propri dipendenti al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità o redditività concordati con le rappresentanze sindacali. Non è un diritto automatico previsto per tutti i lavoratori italiani, ma dipende dall’esistenza di un accordo di secondo livello, aziendale o territoriale, che ne fissi criteri e importi.

Alcuni tra i nomi più noti dell’industria alimentare e dei servizi offrono oggi cifre che fanno notizia. Barilla riconosce ai propri dipendenti un premio obiettivi che può arrivare fino a 3.170 euro annui, con la possibilità di raggiungere complessivamente 8.790 euro nell’arco di un triennio; una parte della somma è convertibile in strumenti di welfare aziendale, con una maggiorazione del 10% per chi sceglie questa strada anziché l’importo in busta paga.

Premio aziendale: come funziona e a chi spetta

Poste Italiane si attesta invece su una media tra 1.800 e 2.000 euro nel biennio, distribuiti tra premi di risultato, bonus una tantum e buoni pasto rinnovati. illycaffè, secondo i dati diffusi dalla stampa, si muove in una forbice simile, tra 1.800 e 3.170 euro.

Questi importi non sono semplici bonus discrezionali: derivano da accordi di contrattazione integrativa che legano l’erogazione a parametri oggettivi — produttività, qualità, redditività — verificati periodicamente. Chi lavora in queste aziende accede quindi al premio solo se gli obiettivi concordati vengono effettivamente raggiunti, non per automatismo contrattuale.

Il problema, tuttavia, riguarda la rappresentatività di questi casi rispetto al tessuto produttivo nazionale. Oltre il 70% delle imprese italiane non eroga alcun premio aggiuntivo, bonus o strumento di welfare strutturato, una percentuale che sale ulteriormente nelle microimprese e nelle piccole e medie aziende del Sud Italia.

I dati sulla distribuzione geografica dei contratti premianti parlano chiaro: il 78% si concentra al Nord, il 14% al Centro e appena l’8% al Sud e nelle Isole. Anche a livello settoriale la forbice è ampia, con i servizi al 58% e l’industria al 41%, mentre l’agricoltura resta pressoché esclusa da queste dinamiche.

Per un lavoratore che si domanda se ha diritto al premio, il primo passo è verificare l’esistenza di un contratto integrativo aziendale o territoriale, reperibile tramite le rappresentanze sindacali interne o la contrattazione collettiva di riferimento. In assenza di questo accordo, non c’è alcun obbligo per il datore di lavoro di corrispondere somme aggiuntive rispetto al contratto nazionale.

Chi opera invece in un’azienda che già distribuisce premi può informarsi sui criteri di calcolo, sulla possibilità di conversione in welfare e sulle eventuali agevolazioni fiscali applicate, dato che i premi di produttività godono spesso di una tassazione agevolata rispetto al reddito ordinario.

Resta il nodo di fondo: la narrazione pubblica dei grandi gruppi rischia di alimentare aspettative che la maggioranza dei lavoratori italiani non potrà mai vedere soddisfatte, semplicemente perché opera in contesti aziendali privi degli strumenti contrattuali necessari.