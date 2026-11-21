L’obiettivo dichiarato è aiutare chi entra nel mondo del lavoro in Italia e frenare, almeno nelle intenzioni, la corsa di tanti ragazzi verso l’estero. A presentare la misura è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un intervento pensato per “spronare” chi comincia a lavorare nel Paese. Ma il quadro non è ancora completo: platea, contratti ammessi, tempi di pagamento e modalità pratiche saranno definiti nei prossimi passaggi della legge di bilancio.

Il primo punto fermo è l’età: il nuovo incentivo riguarda i lavoratori con meno di 30 anni. Fin qui, il perimetro è chiaro. Manca però il resto. Non è stato ancora precisato se il bonus under 30 sarà riservato solo ai neoassunti, ai contratti a tempo indeterminato, all’apprendistato o anche ad altre forme di lavoro dipendente. È un passaggio decisivo, perché da questa scelta dipenderà il numero reale dei giovani che potranno accedere al premio.

Secondo quanto spiegato dalla premier, il premio per gli under 30 fa parte di un pacchetto più ampio di misure rivolte ai giovani. L’intento è rendere più conveniente restare e lavorare in Italia, in una fase in cui salari d’ingresso e fuga all’estero tornano spesso al centro del dibattito. “Vogliamo che un ragazzo che inizia a lavorare in Italia senta che questa nazione vuole spronarlo”, ha detto Meloni presentando la misura.

Restano da chiarire anche eventuali limiti di reddito, la data entro cui bisognerà avere i requisiti e la durata dell’agevolazione. Non è escluso che il testo finale venga ristretto o corretto durante l’esame parlamentare della legge di bilancio. Per ora, quindi, il principio c’è. I confini, invece, sono ancora da tracciare.

Erogazione in unica soluzione o in 12 mensilità: cosa ha annunciato il governo

Il bonus da 2.500 euro potrà arrivare, secondo l’annuncio del governo, in due modi: in un’unica soluzione oppure spalmato in 12 mensilità. Non è un dettaglio da poco. Per chi entra nel mondo del lavoro con uno stipendio basso, una quota mensile può fare la differenza nelle spese di tutti i giorni. Una somma versata tutta insieme, invece, può servire per affrontare costi immediati.

Un giovane lavoratore controlla documenti e calcola le entrate, tema legato al bonus under 30 previsto nella Manovra 2027.

Al momento non è chiaro chi potrà scegliere tra le due opzioni: il lavoratore, il datore di lavoro o l’amministrazione, sulla base di regole precise. Nei prossimi passaggi si capirà anche se il premio sarà anticipato in busta paga dall’azienda e poi recuperato, oppure se verrà pagato attraverso un canale pubblico, con procedure gestite dagli enti competenti.

La differenza pesa. Un pagamento unico può aiutare a coprire una cauzione per l’affitto, un trasferimento, spese di trasporto o formazione. La formula mensile, invece, alleggerisce il bilancio ordinario, anche se per un periodo limitato. Il governo ha indicato entrambe le strade. Il meccanismo, però, deve ancora essere scritto.

Tassazione agevolata all’1%: quanto potrebbe arrivare davvero in busta paga

Uno degli elementi più rilevanti della misura è la tassazione agevolata all’1%. In base a quanto annunciato, il premio da 2.500 euro sarebbe sottoposto a un prelievo molto più basso rispetto alla tassazione ordinaria sul reddito da lavoro. In termini puramente aritmetici, l’1% su 2.500 euro vale 25 euro.

Questo, però, non basta per dire con certezza quanto entrerà davvero in tasca al lavoratore. Bisognerà capire se il premio sarà escluso da altre trattenute, se farà reddito e quale sarà il trattamento contributivo. Sono aspetti tecnici, ma incidono direttamente sulla cifra finale in busta paga.

La misura si affianca ad altri interventi della Manovra 2027 pensati per i giovani, compresi quelli sulla casa. Il governo ha indicato, per esempio, una riduzione della cedolare secca per i proprietari che affittano a canone concordato a giovani fino a 35 anni, con aliquota all’1% per gli inquilini under 35. Lavoro e affitti, dunque, vengono presentati dentro la stessa cornice politica, anche se ciascuna misura avrà regole proprie.

Tempi, procedure e decreti attuativi: cosa manca prima dell’avvio della misura

Per conoscere tempi e modalità concrete del bonus under 30 bisognerà attendere il testo definitivo della legge di bilancio 2027 e, con ogni probabilità, i successivi provvedimenti attuativi. La misura è stata annunciata dopo il via libera del Consiglio dei ministri, ma il passaggio in Parlamento potrà portare modifiche, precisazioni o limiti di spesa.

Tra i nodi ancora aperti ci sono le procedure per fare domanda, il ruolo dei datori di lavoro, i controlli sui requisiti e il calendario dei pagamenti. Non è una formalità. Senza istruzioni operative, aziende e lavoratori non potranno sapere come applicare davvero il beneficio. Solo a quel punto il premio passerà dall’annuncio alla busta paga.

Il governo presenta il premio da 2.500 euro come un aiuto per accompagnare l’ingresso dei più giovani nel lavoro. La sua efficacia, però, dipenderà dai dettagli: chi sarà incluso, quanto arriverà davvero al lavoratore e con quali tempi. L’indirizzo politico è stato fissato. La parte tecnica, quella che interessa a ragazzi, famiglie e imprese, è appena iniziata.