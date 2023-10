Preordine UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi per PS5 in sconto del 20% su Amazon

Su Amazon è possibile preordinare il videogioco per PS5 UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi usufruendo di uno sconto del 20%. Il prezzo scende così a 39,98 euro rispetto ai 49,99 euro. Ti ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 14 novembre 2023, mentre la versione in offerta su Amazon è quella Standard Edition.

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi per PS5 in preordine su Amazon col 20% di sconto

Come accennato qui sopra il titolo UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi debutterà ufficialmente il prossimo 14 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC, mentre su Nintendo Switch arriverà nel 2024. Il gioco sviluppato e prodotto da Microids è doppiato in italiano, con l’obiettivo dichiarato di mantenere inalterato il feeling di chi tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta stravedeva per la serie anime.

Per la prima volta potrai vestire i panni di Goldrake e Umon Daisuke, in un gioco d’azione dedicato all’intramontabile gigante di metallo. Durante le diverse fasi di gioco sono disponibili varie esperienze di gioco: puoi ad esempio passare nella stessa giornata dalla fase dello sparatutto a quella dell’esplorazione.

Un’ultima chicca: la leggendaria colonna sonora della serie animata televisiva è stata rimasterizzata, questo ti darà modo di riascoltarla durante tutto il gioco.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul preordine della versione Standard Edition del videogioco UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi per PS5, così da risparmiare 10 euro rispetto ai 49,99 euro richiesti.

