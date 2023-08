Preparati al ritorno a scuola con Mondly: 96% di sconto

Il ritorno a scuola è alle porte. Ma grazie a Mondly puoi approfittare di una ottima promozione per iniziare questo nuovo capitolo con una marcia in più. Potrai, infatti, ottenere uno sconto del 96% sul piano a vita.

Un’avventura coinvolgente

Mondly è il tuo compagno ideale, è intelligente e intuitivo e si adatta perfettamente alla tua routine quotidiana, rendendo l’apprendimento delle lingue un’avventura coinvolgente. Mondly ti offre una vasta scelta di 41 lingue tra cui scegliere.

La piattaforma ha completamente rivoluzionato l’apprendimento delle lingue: grazie a lezioni coinvolgenti guidate da madrelingua, ti immergerai in conversazioni autentiche e affinerai la tua pronuncia attraverso il riconoscimento vocale. L’approccio innovativo, un mix perfetto di conversazione e interattività, accelera il tuo percorso verso la padronanza linguistica.

Con Mondly Premium, sbloccherai un universo di funzionalità che potenzieranno il tuo apprendimento: lezioni quotidiane rapide, quiz settimanali e sfide mensili, oltre 250 lezioni, vocabolario, più di 50 conversazioni con madrelingua, grammatica, contenuti aziendali, Mondly Kids e Mondly AR.

Approfitta della promozione: potrai ottenere, con uno sconto del 96% – pari a soli 89,99 euro una tantum – l’accesso illimitato e per sempre a tutti i corsi Mondly e ai futuri, eventuali aggiornamenti. Questo è il momento ideale per imparare una nuova lingua: sfrutta lo sconto dedicato al ritorno a scuola per iniziare il tuo percorso multilingue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.