Preparati, SOLO per 24h Xiaomi Redmi Smart Band a 24€: Amazon in TILT

Se anche tu stavi aspettando da tanto il momento perfetto per avere finalmente uno smartwatch unico, eccolo arrivato. Oggi ti porti a casa questo smartwatch di Xiaomi a soli 24,99€, invece di 34,99€. Corri adesso su Amazon, prima che termini.

Per tutti gli amanti dello sport questo è il momento giusto per avere qualcosa di davvero super utile. Oggi ti porti a casa questo smartwatch con sconto shock del 29%. Tutto quello che dovrai fare è selezionare lo smartwatch ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Vedrai che al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Xiaomi Redmi Smart Band 2, schermo TFT 1.47″, corpo Ultra-slim, monitoraggio del sonno, SpO2 e frequenza cardiaca

Non ci credi ancora, vero? Allora non ti resta che correre ora su Amazon e vederlo con i tuoi stessi occhi. Dal colore nero, perfetto per qualsiasi tipo di occasione ed esigenza della tua vita, corri subito su Amazon a prenderlo.

Oltre 30 modalità fitness, come corsa all’aperto, yoga ed escursioni, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness; basta un’occhiata per conoscere la durata dell’esercizio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca; impermeabile fino a 50 metri; la classificazione d’impermeabilità di 5 ATM indica che non è necessario rimuovere Redmi Smart.

L’ampio display TFT da 1,47″ offre un’area di visualizzazione ampia del 10,5% (rispetto a Xiaomi Smart band 7), per un’ottima facilità di lettura; che tu stia controllando la frequenza cardiaca durante una corsa o i tuoi messaggi sulla strada per andare al lavoro, guarda tutto ciò che desideri con il movimento del polso.

Che attendi ancora tutto questo tempo? Se stavi cercando uno smartwatch economico, eccolo. Questo è il momento perfetto. Corri adesso su Amazon, prima che possa davvero finire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.